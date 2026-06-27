Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

Theo thông tin từ CCTV, hai bộ tiêu chuẩn sắp được chính thức áp dụng bao gồm “Yêu cầu an toàn đối với xe điện” (GB18384-2025) và “Yêu cầu an toàn đối với pin động lực dùng cho xe điện” (GB38031-2025). Đây được xem là bước siết chặt quản lý an toàn trong bối cảnh thị trường xe điện tại Trung Quốc tăng trưởng nhanh.

Từ ngày 1/7 tới, Trung Quốc sẽ chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn an toàn xe điện mới lần đầu tiên quy định thiết bị “ngắt điện bằng một nút bấm” phải là thiết bị ngắt điện vật lý, thay thế phương thức điều khiển bằng phần mềm trước đây. Quy định này nhằm đảm bảo khả năng ngắt điện nhanh chóng, tăng hiệu quả cứu hộ trong các tình huống tai nạn. Người lái có thể kích hoạt chức năng này chỉ bằng một thao tác chạm hoặc nhấn giữ duy nhất khi xe ở trạng thái dừng và không sạc.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng bổ sung thử nghiệm va quệt gầm xe với các điều kiện cụ thể về tốc độ, cấu hình chướng ngại vật và vị trí tác động. Bài kiểm tra được thực hiện với chướng ngại vật hình bán cầu đặc đường kính 150mm, ở tốc độ 35 km/h và độ chồng lấn 30mm. Sau thử nghiệm, xe không được xảy ra hiện tượng rò rỉ, cháy nổ hoặc hư hỏng vỏ pin, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về cách điện.

Cùng với đó, các yêu cầu về thiết bị ngắt điện phục vụ bảo dưỡng cũng được sửa đổi, bắt buộc xe phải trang bị cơ cấu ngắt điện bảo dưỡng cao áp hoặc hạ áp.

Đối với pin xe điện, tiêu chuẩn mới đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về thử nghiệm khuếch tán nhiệt. Thay vì chỉ yêu cầu cảnh báo 5 phút trước nguy cơ cháy nổ, quy định mới yêu cầu pin không được xảy ra cháy, nổ trong quá trình thử nghiệm, đồng thời khói phát sinh không gây hại cho người trong xe. Quy định cũng làm rõ các điều kiện thử nghiệm liên quan đến nhiệt độ pin, trạng thái nguồn điện và thời gian quan sát.

Tiêu chuẩn cũng bổ sung các bài kiểm tra mới đối với khả năng bảo vệ cho khối pin, bao gồm thử nghiệm va đập từ phía dưới để đánh giá khả năng bảo vệ của pin, cũng như thử nghiệm an toàn sau 300 chu kỳ sạc nhanh, với yêu cầu không xảy ra cháy nổ khi bị đoản mạch bên ngoài.

Các chuyên gia nhận định, việc đồng loạt áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc siết chặt an toàn đối với xe năng lượng mới, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh hơn.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp VOV.VN - Theo một văn bản công bố hôm qua (25/6), Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng mới sạch, carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030.