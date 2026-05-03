Nhật Bản thành lập Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh

Tổ chức này có tên gọi “Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh”, được viết tắt là “SETI”, bao gồm 10 nhà thiên văn học và nhà nghiên cứu hàng đầu thuộc các Đài thiên văn của Nhật Bản, do ông Narusawa Shinya - một nhà thiên văn học nổi tiếng và là giảng viên Đại học Hyogo của Nhật Bản, làm Chủ tịch. Sự ra đời của tổ chức này dựa vào một niềm tin vững chắc về sự tồn tại của sự sống với trí tuệ rất cao trong không gian vũ trụ xa thẳm.

Đài thiên văn Misato - nơi dự án đầu tiên của SETI sẽ được tiến hành. (Ảnh: Đài thiên văn Misato)

Theo ông Narusawa, vào tháng 8/1977, một trạm ăng-ten thuộc Đại học Ohio của Mỹ đã thu được một luồng sóng điện mạnh từ hướng chòm sao Nhân Mã và các nhà khoa học nhận định luồng sóng điện này có khả năng là một thông điệp từ sự sống có trí tuệ trong vũ trụ. Ông Narusawa cũng cho biết từ đó đến nay, các nhà khoa học Mỹ vẫn không ngừng nghiên cứu về hiện tượng nêu trên.

Hoạt động đầu tiên mà Hiệp hội nghiên cứu sự sống có trí tuệ ngoài hành tinh Nhật Bản đang lên kế hoạch và thúc đẩy thực hiện là dự án quan trắc, thu thập, xử lý và phân tích các làn sóng điện từ không gian vũ trụ để tìm kiếm và tập hợp các đầu mối, bằng chứng chứng tỏ có sự sống và trí tuệ ngoài con người trên Trái đất.

Dự án này sẽ chính thức được bắt đầu từ tháng 8/2027 tại Đài thiên văn Misato ở tỉnh Wakayama - miền Trung Nhật Bản, với trọng tâm là thu nhận các tín hiệu từ chòm Nhân Mã. Việc khởi động dự án vào thời điểm nêu trên là nhằm kỷ niệm 50 năm loài người thu được sóng điện lạ từ không gian.

Chủ tịch SETI Narusawa Shinya (bên trái). Ảnh: SETI

SETI cũng cho biết sẽ kêu gọi tất cả các Đài thiên văn trên thế giới tham gia quan trắc và sẽ lắp đặt tại Nhật Bản các trạm ăng-ten nhằm dò tìm tín hiệu từ vũ trụ một cách thường xuyên. Theo các chuyên gia Nhật Bản, tuy rằng việc tồn tại của sự sống ngoài hành tinh vẫn mang màu sắc huyễn tưởng, nhưng giới khoa học vẫn chưa có đủ bằng chứng để phủ nhận.