Nhật Bản thúc đẩy robot và AI để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế

Sách trắng về Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản năm 2026 đã lựa chọn chủ đề “Xem xét việc làm tại các cơ sở y tế, điều dưỡng và phúc lợi trong tương lai”, trong đó nhấn mạnh, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, Nhật Bản cần thúc đẩy sử dụng và vận hành các công nghệ tiên tiến, bao gồm robot và AI… coi đây là yếu tố tất yếu, để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và giảm tải gánh nặng hành chính cho nhân viên.

Robot hình người. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Sách trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy cải thiện môi trường làm việc để ứng phó với cột mốc lịch sử mang tên “Bài toán năm 2040” - khi thế hệ người được sinh ra vào những năm 1970 sẽ chính thức bước sang độ tuổi 65 trở lên.

Nội dung của Sách trắng cũng cho biết, trong một cuộc khảo sát do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành vào năm ngoái, có hơn 70% ý kiến của người dân bày tỏ thái độ tích cực đối với việc đưa robot và AI vào lĩnh vực chăm sóc y tế và điều dưỡng, đồng thời khẳng định rằng việc sử dụng công nghệ một cách phù hợp là điều cần thiết trong tương lai để nâng cao hiệu quả và năng suất công việc.

Ngoài ra, các nhân viên trong ngành y cũng phản hồi rằng công nghệ tiên tiến đã giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng công việc hành chính và áp lực trực ca hàng ngày.

Tuy nhiên, dù tỷ lệ ủng hộ rất cao, Sách trắng cũng thẳng thắn chỉ ra những lo ngại từ phía nhóm người trả lời “Phản đối” hoặc “Phần nào phản đối” vì vấn đề an toàn (26,3%). Đây là lý do lớn nhất khiến một bộ phận người dân chưa an tâm khi để robot hay AI can thiệp sâu vào quá trình điều trị y tế. Nhiều ý kiến cũng lo ngại việc lạm dụng máy móc sẽ làm giảm đi sự giao tiếp, thấu hiểu trực tiếp giữa bác sĩ/điều dưỡng viên và bệnh nhân, và một số ý kiến khác cũng bày tỏ cảm giác lo lắng không rõ nguyên nhân khi đối mặt với các công nghệ quá mới.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khẳng định, “sẽ nỗ lực giải quyết các thách thức về thiếu hụt nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế trong tương lai, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến nhằm đảm bảo cung cấp bền vững các dịch vụ y tế, điều dưỡng và phúc lợi”. Để giải quyết hài hòa bài toán nhân lực bằng công nghệ mà vẫn giữ được niềm tin của người dân, Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi, đó là đặt yếu tố con người làm trung tâm, và minh bạch hóa hiệu quả, giải thích một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng cho bệnh nhân về tính an toàn cũng như lợi ích vượt trội mà các công nghệ này mang lại trước khi vận dụng trong thực tế.