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Trung Quốc ra mắt robot AI hiện thân có “hệ thần kinh thông minh”

Thứ Ba, 10:36, 29/09/2026
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VOV.VN - Hôm qua (28/9), Trung Quốc đã ra mắt robot AI hiện thân có cấu ​​trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới.

Cấu trúc điện tử đóng vai trò như “hệ thần kinh thông minh” của robot. Sự ra đời của robot này đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ làm chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ về hệ thống nền tảng.

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Robot AI hiện thân đầu tiên trên thế giới có cấu trúc điện tử hoàn toàn do Trung Quốc phát triển. Ảnh: CCTV News.

Robot trí tuệ nhân tạo (AI) hiện thân đầu tiên trên thế giới được trang bị cấu ​​trúc điện tử do Trung Quốc tự phát triển đã ra mắt tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này.

Theo các nhà phát triển, cấu ​trúc điện tử nội địa này cho phép tách biệt và tích hợp giữa chức năng điều khiển và tính toán AI, qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài.

Được biết, cấu trúc điện tử đóng vai trò như “hệ thần kinh thông minh” quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu ​​trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể thực hiện được hành động.

Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng - cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI và các hành động vật lý, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu ​trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu ​​trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu phát triển an toàn thông tin công nghiệp quốc gia nước này đã tiến hành kiểm chứng kỹ thuật đối với các robot. Trong các điều kiện thử nghiệm bao gồm hư hại khớp nối, tấn công mạng và nhiễm virus, các robot sử dụng cấu ​​trúc điện tử truyền thống đã gặp phải tình trạng hỏng mạch, tắt máy đột ngột và mất quyền kiểm soát hệ thống. Trong khi đó, robot trang bị cấu ​​trúc điện tử do nước này phát triển đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn nghiêm ngặt và duy trì vận hành an toàn, qua đó chứng minh năng lực của cấu ​​trúc nội địa trong các khía cạnh: điều khiển thời gian thực, phản ứng nhanh, cô lập lỗi, bảo vệ trước tấn công và bảo mật hệ thống.

Cấu trúc điện tử phát triển hoàn toàn trong nước này giúp Trung Quốc bảo đảm an ninh nội địa và chủ quyền công nghiệp của robot, thiết lập các ranh giới an toàn cứng cho các hoạt động tự hành, đảm bảo robot không gây gián đoạn sản xuất hay đe dọa an toàn cho con người. Cấu trúc này được thiết kế để giúp AI an toàn hơn, đáng tin cậy hơn và dễ kiểm soát hơn trong thế giới vật lý, qua đó tạo ra một hệ thống “dây cương” (harness) an toàn cho AI trong môi trường vật lý và củng cố quyền tự chủ công nghệ trong ngành công nghiệp robot thông minh.

Trong văn bản hướng dẫn ban hành năm 2023, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc đã kêu gọi xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng và công nghiệp an toàn, đáng tin cậy vào năm 2027.

Theo đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (giai đoạn 2026-2030), Trung Quốc đã xác định robot là ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược và đưa trí tuệ hiện thân tiên tiến vào các ngành công nghiệp tương lai, đồng thời dành sự hỗ trợ ưu tiên cho các lĩnh vực này. Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc cũng đã phê duyệt việc đưa robot thông minh vào danh sách 6 ngành công nghiệp trụ cột mới nổi then chốt cần được ưu tiên phát triển.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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