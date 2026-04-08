Núi Phạm Tịnh (Trung Quốc) – “Lâu đài trên không” phiên bản đời thực

Cũng như nhiều địa phương miền Nam Trung Quốc, thành phố Đồng Nhân, miền Đông Bắc Quý Châu – quê hương của núi Phạm Tịnh – thường xuyên có mưa vào mùa Xuân.

Mưa giăng và mây mù khiến ngọn núi trở nên huyền ảo, những cabin cáp treo lên núi như đi xuyên giữa biển mây. Dù ngồi cáp, du khách vẫn phải leo thêm khoảng 2000 bậc thang, nhưng nếu tự trèo số bậc sẽ là tầm 8000. Tuy nhiên, ở đây luôn có dịch vụ kiệu, với giá trung bình từ 200-500 Nhân dân tệ (khoảng 800.000-2 triệu đồng) tùy độ cao.

Cáp treo đi giữa biển mây trên núi Phạm Tịnh

Trời mưa khiến việc leo núi có đôi phần khó khăn, song không ít người cao tuổi vẫn không quản ngại để được lên núi thiêng Phật giáo này. Bà Vương, một bác sĩ đã nghỉ hưu ở tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, đã cùng con gái leo Phạm Tịnh sơn trong dịp đến Quý Châu du lịch, dù năm nay đã 88 tuổi. Bà cho biết, do tập luyện hàng ngày và biết cách dưỡng sinh, bà vẫn có thể leo núi, đặc biệt khi đây là ngọn núi lừng danh nhất Quý Châu.

“Mệt chứ nhưng vô cùng dễ chịu, không khí nơi đây thật tuyệt vời, rất giàu ion âm, cảm giác thật khoan khoái. Núi Phạm Tịnh là một trong Ngũ đại Phật sơn nổi tiếng của Trung Quốc. Mặc dù không phải là một Phật tử, nhưng tôi luôn hướng Phật và dành lòng tôn kính đối với Đức Phật. Núi Phạm Tịnh thật đẹp, tĩnh lặng và vô cùng tuyệt diệu. Khi đặt chân đến nơi đây, người ta cảm nhận được sự thanh tẩy trong tâm hồn, cảm giác rất tuyệt vời”.

Hồng Vân Kim Đỉnh lúc giăng mây

Từ thuở xa xưa, núi Phạm Tịnh đã được nhà Phật tôn xưng là “Đạo tràng của Đức Di Lặc”, sánh ngang cùng các “Phật sơn” danh tiếng khác như núi Ngũ Đài (Đạo tràng của Văn Thù Bồ tát), núi Nga Mi (Đạo tràng của Phổ Hiền Bồ tát), núi Cửu Hoa (Đạo tràng của Địa Tạng Bồ tát) và núi Phổ Đà (Đạo tràng của Quán Âm Bồ tát).

Năm 1986, Khu bảo tồn thiên nhiên Phạm Tịnh sơn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, năm 2018 trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới. Một năm sau đó, núi Phạm Tịnh được tạp chí địa lý nổi tiếng thế giới National Geographic đưa vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2019” và đây cũng là điểm đến duy nhất của Trung Quốc góp mặt trong danh sách này cùng năm. Di sản Thiên nhiên Thế giới Phạm Tịnh sơn có tổng diện tích 775 km2. Đá Nấm và Hồng Vân Kim Đỉnh là hai điểm đến nổi tiếng.

Hồng Vân Kim Đỉnh khi trời quang

Theo bà Lý Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Du lịch Văn hóa Phạm Tịnh sơn thành phố Đồng Nhân, năm 2025, danh thắng này đã đón tiếp gần 2 triệu lượt khách tham quan, trong đó có gần 60.000 lượt khách quốc tế, bao gồm cả khách Việt Nam. Mùa cao điểm du lịch của nơi này thường vào các tháng 7 và tháng 8 hàng năm.

“Phạm Tịnh sơn được mệnh danh là ‘Lâu đài trên không’ phiên bản đời thực, bước ra từ tác phẩm của đạo diễn Hayao Miyazaki. Mọi bức ảnh chụp ngẫu hứng đều là những cảnh đẹp xứng đáng làm hình nền. Những hiện tượng kỳ thú như Phật quang hay những dòng thác mây đổ xuống tạo nên một bầu không khí ngập tràn vẻ đẹp huyền ảo. Đá Nấm triệu năm tuổi tạo nên những bức ảnh tuyệt mỹ, trong khi Hồng Vân Kim Đỉnh vươn thẳng lên bầu trời, sừng sững giữa biển mây, gợi lên khung cảnh huyền bí tựa như trong phim kiếm hiệp”.

Hai điện thờ cheo leo trên đỉnh núi khi trời hửng nắng chụp bằng flycam

Theo số liệu thống kê từ các nguồn uy tín, núi Phạm Tịnh là nơi mà hiện tượng “Phật quang” xuất hiện thường xuyên nhất trong số tất cả các ngọn núi danh tiếng tại Trung Quốc.

Đặc biệt hơn, phần chóp của Hồng Vân Kim Đỉnh xẻ làm đôi, thành 2 đỉnh núi thẳng đứng với 2 điện thờ tọa lạc phía trên. Đỉnh phía Nam là điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni - tượng trưng cho hiện tại, đỉnh phía Bắc thờ Phật Di Lặc, đại diện cho tương lai. Hai ngọn núi này được nối liền bởi một chiếc cầu Trời (Thiên kiều), vắt ngang qua khoảng không ở giữa.

Khi trời quang mây tạnh, Hồng Vân Kim Đỉnh hiện lên đầy mê hoặc. Tháng 11/2019, được sự chấp thuận của Ủy ban Quốc tế Danh pháp hành tinh nhỏ, tiểu hành tinh mang ký hiệu quốc tế “215021” đã được đặt tên vĩnh viễn là “Tiểu hành tinh Phạm Tịnh sơn”.