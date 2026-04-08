中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Núi Phạm Tịnh (Trung Quốc) – “Lâu đài trên không” phiên bản đời thực

Thứ Tư, 15:26, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nói đến Quý Châu, nhiều người thường nghĩ tới những cây cầu cao nhất thế giới hay thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng với những cảnh quay trong phim Tây Du Ký. Tuy nhiên, địa phương này còn có một ngọn núi được ví như “Lâu đài trên không” phiên bản đời thực và là 1 trong 5 “danh sơn Phật giáo” ở Trung Quốc.

Cũng như nhiều địa phương miền Nam Trung Quốc, thành phố Đồng Nhân, miền Đông Bắc Quý Châu – quê hương của núi Phạm Tịnh – thường xuyên có mưa vào mùa Xuân.

Mưa giăng và mây mù khiến ngọn núi trở nên huyền ảo, những cabin cáp treo lên núi như đi xuyên giữa biển mây. Dù ngồi cáp, du khách vẫn phải leo thêm khoảng 2000 bậc thang, nhưng nếu tự trèo số bậc sẽ là tầm 8000. Tuy nhiên, ở đây luôn có dịch vụ kiệu, với giá trung bình từ 200-500 Nhân dân tệ (khoảng 800.000-2 triệu đồng) tùy độ cao. 

nui pham tinh trung quoc lau dai tren khong phien ban doi thuc hinh anh 1
Cáp treo đi giữa biển mây trên núi Phạm Tịnh

Trời mưa khiến việc leo núi có đôi phần khó khăn, song không ít người cao tuổi vẫn không quản ngại để được lên núi thiêng Phật giáo này. Bà Vương, một bác sĩ đã nghỉ hưu ở tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, đã cùng con gái leo Phạm Tịnh sơn trong dịp đến Quý Châu du lịch, dù năm nay đã 88 tuổi. Bà cho biết, do tập luyện hàng ngày và biết cách dưỡng sinh, bà vẫn có thể leo núi, đặc biệt khi đây là ngọn núi lừng danh nhất Quý Châu.  

“Mệt chứ nhưng vô cùng dễ chịu, không khí nơi đây thật tuyệt vời, rất giàu ion âm, cảm giác thật khoan khoái. Núi Phạm Tịnh là một trong Ngũ đại Phật sơn nổi tiếng của Trung Quốc. Mặc dù không phải là một Phật tử, nhưng tôi luôn hướng Phật và dành lòng tôn kính đối với Đức Phật. Núi Phạm Tịnh thật đẹp, tĩnh lặng và vô cùng tuyệt diệu. Khi đặt chân đến nơi đây, người ta cảm nhận được sự thanh tẩy trong tâm hồn, cảm giác rất tuyệt vời”.

nui pham tinh trung quoc lau dai tren khong phien ban doi thuc hinh anh 2
Hồng Vân Kim Đỉnh lúc giăng mây

Từ thuở xa xưa, núi Phạm Tịnh đã được nhà Phật tôn xưng là “Đạo tràng của Đức Di Lặc”, sánh ngang cùng các “Phật sơn” danh tiếng khác như núi Ngũ Đài (Đạo tràng của Văn Thù Bồ tát), núi Nga Mi (Đạo tràng của Phổ Hiền Bồ tát), núi Cửu Hoa (Đạo tràng của Địa Tạng Bồ tát) và núi Phổ Đà (Đạo tràng của Quán Âm Bồ tát).

Năm 1986, Khu bảo tồn thiên nhiên Phạm Tịnh sơn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, năm 2018 trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới. Một năm sau đó, núi Phạm Tịnh được tạp chí địa lý nổi tiếng thế giới National Geographic đưa vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2019” và đây cũng là điểm đến duy nhất của Trung Quốc góp mặt trong danh sách này cùng năm. Di sản Thiên nhiên Thế giới Phạm Tịnh sơn có tổng diện tích 775 km2. Đá Nấm và Hồng Vân Kim Đỉnh là hai điểm đến nổi tiếng.

nui pham tinh trung quoc lau dai tren khong phien ban doi thuc hinh anh 3
Hồng Vân Kim Đỉnh khi trời quang

Theo bà Lý Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Du lịch Văn hóa Phạm Tịnh sơn thành phố Đồng Nhân, năm 2025, danh thắng này đã đón tiếp gần 2 triệu lượt khách tham quan, trong đó có gần 60.000 lượt khách quốc tế, bao gồm cả khách Việt Nam. Mùa cao điểm du lịch của nơi này thường vào các tháng 7 và tháng 8 hàng năm.

“Phạm Tịnh sơn được mệnh danh là ‘Lâu đài trên không’ phiên bản đời thực, bước ra từ tác phẩm của đạo diễn Hayao Miyazaki. Mọi bức ảnh chụp ngẫu hứng đều là những cảnh đẹp xứng đáng làm hình nền. Những hiện tượng kỳ thú như Phật quang hay những dòng thác mây đổ xuống tạo nên một bầu không khí ngập tràn vẻ đẹp huyền ảo. Đá Nấm triệu năm tuổi tạo nên những bức ảnh tuyệt mỹ, trong khi Hồng Vân Kim Đỉnh vươn thẳng lên bầu trời, sừng sững giữa biển mây, gợi lên khung cảnh huyền bí tựa như trong phim kiếm hiệp”.

nui pham tinh trung quoc lau dai tren khong phien ban doi thuc hinh anh 4
Hai điện thờ cheo leo trên đỉnh núi khi trời hửng nắng chụp bằng flycam

Theo số liệu thống kê từ các nguồn uy tín, núi Phạm Tịnh là nơi mà hiện tượng “Phật quang” xuất hiện thường xuyên nhất trong số tất cả các ngọn núi danh tiếng tại Trung Quốc.

Đặc biệt hơn, phần chóp của Hồng Vân Kim Đỉnh xẻ làm đôi, thành 2 đỉnh núi thẳng đứng với 2 điện thờ tọa lạc phía trên. Đỉnh phía Nam là điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni - tượng trưng cho hiện tại, đỉnh phía Bắc thờ Phật Di Lặc, đại diện cho tương lai. Hai ngọn núi này được nối liền bởi một chiếc cầu Trời (Thiên kiều), vắt ngang qua khoảng không ở giữa.

Khi trời quang mây tạnh, Hồng Vân Kim Đỉnh hiện lên đầy mê hoặc. Tháng 11/2019, được sự chấp thuận của Ủy ban Quốc tế Danh pháp hành tinh nhỏ, tiểu hành tinh mang ký hiệu quốc tế “215021” đã được đặt tên vĩnh viễn là “Tiểu hành tinh Phạm Tịnh sơn”.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc núi Phạm Tịnh núi Phạm Tịnh Trung Quốc Fanjingshan du lịch Quý Châu danh thắng núi Phạm Tịnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc nêu lý do phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz của HĐBA
VOV.VN - Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu chống một dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lý giải về điều này, ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc hôm 7/4 cho rằng, các hành động của Hội đồng Bảo an không được phép tạo cớ cho việc sử dụng vũ lực.

Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh năng lượng của nước này.

Trung Quốc bay thử thành công máy bay chở hàng không người lái hydro 7,5 tấn
VOV.VN - Một máy bay chở hàng không người lái nặng 7,5 tấn, sử dụng động cơ phản lực cánh quạt chạy bằng hydro công suất megawatt AEP100 do Trung Quốc tự phát triển, đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại một sân bay ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ