Trung Quốc nêu lý do phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz của HĐBA

Thứ Tư, 11:18, 08/04/2026
VOV.VN - Trung Quốc và Nga đã bỏ phiếu chống một dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lý giải về điều này, ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc hôm 7/4 cho rằng, các hành động của Hội đồng Bảo an không được phép tạo cớ cho việc sử dụng vũ lực.

Hội đồng Bảo an đã không thông qua được một dự thảo nghị quyết về eo biển Hormuz. Tân Hoa xã cho biết, 11 thành viên của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo này, Trung Quốc và Nga bỏ phiếu chống, trong khi Colombia và Pakistan bỏ phiếu trắng.

trung quoc neu ly do phu quyet nghi quyet ve eo bien hormuz cua hDba hinh anh 1
Ông Phó Thông, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc. Ảnh tư liệu

Theo ông Phó Thông, đại diện của Trung Quốc, trong bối cảnh hiện nay, việc thông qua dự thảo nghị quyết này sẽ phát đi một tín hiệu sai lầm và kéo theo những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Trong phần giải thích về quyết định bỏ phiếu chống, ông cho biết, cuộc xung đột tại Iran cùng những tác động lan tỏa của nó tiếp tục giáng đòn nặng nề vào hòa bình và ổn định khu vực và thế giới, gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu và tạo ra sự gián đoạn ngày càng lan rộng.

Theo ông, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, khi không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an và các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang diễn ra. Điều này “vi phạm rõ ràng các tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế.”

Trong bối cảnh hiện nay, ông cho rằng, dự thảo nghị quyết cần xác định rõ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, tìm kiếm các giải pháp thích hợp để giải quyết những nguyên nhân đó và đảm bảo an toàn cho các tuyến đường vận chuyển, đồng thời nỗ lực thúc đẩy đối thoại và đạt được hòa bình.

Tuy nhiên, theo ông, dự thảo nghị quyết chứa đựng những lời lên án và gây sức ép mang tính một chiều, mô tả tình hình như một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như đề cập đến việc sử dụng lực lượng hộ tống vũ trang, do vậy “rất dễ bị hiểu sai thậm chí lạm dụng”.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an hướng tới việc hạ nhiệt tình hình và “không được tạo vỏ bọc pháp lý cho các chiến dịch quân sự trái phép”. Ông tái khẳng định: “Đây là một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra”, đồng thời lưu ý rằng giải pháp căn bản để đảm bảo sự lưu thông an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz là đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt.

Ông kêu gọi Mỹ và Israel “chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự phi pháp”, trong khi kêu gọi Iran ngừng tấn công các cơ sở liên quan ở các quốc gia vùng Vịnh, thực hiện các biện pháp tích cực tương ứng nhằm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất.

Ông cũng thông báo, Nga và Trung Quốc đã cùng nhau đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an. Nội dung dự thảo nghị quyết này hướng tới mục tiêu xoa dịu căng thẳng, kêu gọi đối thoại và đàm phán, cũng như bảo vệ các quyền và tự do hàng hải. Ông bày tỏ hy vọng dự thảo này sẽ nhận được sự ủng hộ từ các thành viên của Hội đồng Bảo an.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: eo biển Hormuz Trung Quốc Nga Iran Trung Đông
Tin liên quan

Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã không thông qua dự thảo nghị quyết về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, bất chấp việc 11 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, trong khi Colombia và  Pakistan bỏ phiếu trắng.

Iran và Oman sẽ thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn
VOV.VN - Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran và Oman đang lên kế hoạch thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

HĐBA LHQ sửa dự thảo về eo biển Hormuz, bỏ nội dung sử dụng vũ lực
VOV.VN - Dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc về eo biển Hormuz đã loại bỏ nội dung sử dụng vũ lực nhằm tránh nguy cơ bị phủ quyết.

