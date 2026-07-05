Philippines cảnh báo không quay vlog khi lái xe

Cơ quan Quản lý và cấp phép vận tải đường bộ Philippines (LTFRB) cho biết có sự gia tăng số lượng vlogger và những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội sản xuất nội dung khi đang lái xe. Cơ quan này kêu gọi các nhà điều hành và tài xế hãy lưu tâm đến luật này vì sự an toàn của những người tham gia giao thông.

Đường phố Philippines.

Theo Luật Chống lái xe mất tập trung, người lái xe bị cấm sử dụng thiết bị liên lạc di động hoặc thiết bị giải trí điện tử để gọi điện, nhắn tin, chơi game, xem phim, lướt internet và các hành vi tương tự khi xe đang di chuyển hoặc tạm dừng đèn đỏ.

Bản ghi nhớ mới được ban hành đặc biệt cấm các tài xế xe khách công cộng (PUV) quay vlog và tạo nội dung, cũng như sử dụng các nền tảng mạng xã hội khi đang lái xe. Các hành vi bị cấm bao gồm quay video, chụp ảnh hoặc tham gia các nền tảng phát trực tiếp như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram hoặc các trang mạng xã hội khác. Các tài xế lái xe công cộng vi phạm thông tư này sẽ bị phạt 5.000 peso.

Một số nhà sáng tạo nội dung trong ngành công nghiệp ô tô, đặc biệt là những người đánh giá các mẫu xe mới, cũng được biết đến là thường xuyên quay video khi đang lái xe. Tuy nhiên, họ không phải là tài xế điều khiển các phương tiện công cộng, nên về mặt kỹ thuật, họ không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Quản lý và cấp phép vận tải Đường bộ, do đó không được đề cập rõ ràng trong quy định.