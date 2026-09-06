Thái Lan triệt phá đường dây môi giới mại dâm hơn 50 trẻ vị thành niên

Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) hôm qua (5/9) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Saran Sonphet, 38 tuổi (còn được biết đến với biệt danh “Yod the Kids”) tại tỉnh Samut Prakan (giáp thủ đô Bangkok).

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ đối tượng Saran Sonphet, 38 tuổi (còn được biết đến với biệt danh "Yod the Kids") tại tỉnh Samut Prakan. Ảnh: Bangkok Post.

Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm chủ yếu tiếp cận các bé gái chưa thành niên thông qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin LINE, đồng thời làm quen với những trẻ sinh sống gần nơi ở của đối tượng.

Thủ đoạn của Saran Sonphet là đưa ra những lời mời về “công việc có thu nhập” để thu hút sự chú ý. Khi các nạn nhân bày tỏ quan tâm, đối tượng mới từng bước tiết lộ và dụ dỗ nạn nhân tham gia đường dây mại dâm. Sau đó, đối tượng bố trí gặp mặt để thỏa thuận mức tiền và các điều kiện liên quan.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, nghi phạm đăng tải thông tin cá nhân, hình ảnh và các nội dung đánh giá về các bé gái trong những nhóm kín. Một số nạn nhân bị yêu cầu cầm biển ghi biệt danh của đối tượng (Yod the Kids) để nhận diện và quảng bá cho mạng lưới tội phạm đối tượng điều hành.

Theo điều tra ban đầu, mỗi khách hàng trả cho đối tượng khoản phí môi giới từ 500 - 1.500 baht (khoảng 15 - 45 USD), trong khi các bé gái nhận từ 3.000 - 5.000 baht (khoảng 90 - 150 USD) cho mỗi giao dịch. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai đã giới thiệu khoảng 50 bé gái cho khách hàng. Đáng chú ý, đối tượng Saran Sonphet từng bị bắt vào tháng 1/2022 và sau đó bị tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, song được hưởng án treo trong 2 năm.

Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ điện thoại di động, các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng cùng các hình ảnh, dữ liệu trò chuyện liên quan để mở rộng điều tra. Đối tượng có thể phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng bao gồm buôn người, tuyển mộ, môi giới, vận chuyển, tạo điều kiện và hưởng lợi từ hoạt động mại dâm cũng như bóc lột trẻ vị thành niên để thu lợi bất chính.

Vụ việc này tiếp tục cho thấy nguy cơ trẻ vị thành niên bị dụ dỗ, lôi kéo và bóc lột tình dục trên không gian mạng. Cục điều tra Trung ương Thái Lan khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, theo dõi việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và phòng ngừa nguy cơ bị các đối tượng xấu tiếp cận, lôi kéo.