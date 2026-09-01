English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan sa thải gần 3.900 công chức lên quan gian lận thi tuyển quy mô lớn

Thứ Ba, 05:25, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 31/8 xác nhận đã hoàn tất việc bãi nhiệm 3.868 công chức tại các cơ quan chính quyền địa phương trên toàn quốc. Đây là những cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ gian lận điểm số trong kỳ thi tuyển dụng công chức quy mô lớn bị phát hiện vào cuối tháng 6/2026.

Phát biểu với báo giới, ông Nirat Pongsitthaworn, Phó Thư ký thường trực Bộ Nội vụ kiêm Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương (DLA), cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm đúng hạn vào ngày 31/8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước.

thai lan sa thai gan 3.900 cong chuc len quan gian lan thi tuyen quy mo lon hinh anh 1
Ông Nirat Pongsitthaworn, Phó Thư ký thường trực Bộ Nội vụ kiêm Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương (DLA) trả lời báo giới hôm 31/8/2026. Ảnh: The Nation

Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng, do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống.

Đại diện DLA thừa nhận cuộc điều tra chịu áp lực rất lớn khi kỳ thi thu hút gần 300.000 thí sinh tham dự và có hơn 1.000 cá nhân bị nghi ngờ tiếp tay cho sai phạm. Do quy mô vụ việc quá rộng, DLA phải tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm nhóm vi phạm nghiêm trọng đã bổ nhiệm trước khi tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo.

Ngay sau khi hoàn tất đợt thanh lọc bộ máy, Cục Quản lý Địa phương Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức đợt bổ nhiệm nhân sự mới để lấp đầy các vị trí còn thiếu trước cuối tháng 10/2026. Động thái quyết liệt này được đánh giá là một trong những bước đi mạnh tay nhất của chính phủ Thái Lan trong nỗ lực siết chặt kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực và làm sạch bộ máy công vụ.

gian-lan-thi-cu_0.jpg

20 năm chống tiêu cực thi cử: "Bóng ma gian lận thi cử"

VOV.VN - “20 năm chống tiêu cực thi cử” nhìn lại những vụ tiêu cực thi cử gây chấn động dư luận cũng như tìm lời giải cho câu hỏi, cần làm gì để giữ gìn sự công bằng và nghiêm minh của kỳ thi quốc gia. Kỳ 1: "Bóng ma gian lận thi cử".

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử
Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24/6 đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương, sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn.

Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24/6 đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương, sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn.

Australia phát hiện hơn 1.200 trường hợp gian lận thi cử bằng AI
Australia phát hiện hơn 1.200 trường hợp gian lận thi cử bằng AI

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các trường học tại Australia. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều học sinh sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Australia phát hiện hơn 1.200 trường hợp gian lận thi cử bằng AI

Australia phát hiện hơn 1.200 trường hợp gian lận thi cử bằng AI

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các trường học tại Australia. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều học sinh sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

Báo động gia tăng gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao tại Hàn Quốc
Báo động gia tăng gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chỉ trong vài ngày gần đây, Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất hai vụ gian lận thi cử quy mô lớn tại các trường đại học danh tiếng, với sự tham gia của hàng chục sinh viên và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các vụ việc được coi là hồi chuông cảnh báo về mặt trái của công nghệ cao trong giáo dục.

Báo động gia tăng gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao tại Hàn Quốc

Báo động gia tăng gian lận thi cử sử dụng công nghệ cao tại Hàn Quốc

VOV.VN - Chỉ trong vài ngày gần đây, Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất hai vụ gian lận thi cử quy mô lớn tại các trường đại học danh tiếng, với sự tham gia của hàng chục sinh viên và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các vụ việc được coi là hồi chuông cảnh báo về mặt trái của công nghệ cao trong giáo dục.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ