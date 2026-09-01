Thái Lan sa thải gần 3.900 công chức lên quan gian lận thi tuyển quy mô lớn

Phát biểu với báo giới, ông Nirat Pongsitthaworn, Phó Thư ký thường trực Bộ Nội vụ kiêm Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương (DLA), cho biết tất cả các cơ quan quản lý địa phương đã đồng loạt ra quyết định bãi nhiệm đúng hạn vào ngày 31/8. Việc áp dụng chung một thời điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý nghiêm minh và sự đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Ông Nirat Pongsitthaworn, Phó Thư ký thường trực Bộ Nội vụ kiêm Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Địa phương (DLA) trả lời báo giới hôm 31/8/2026. Ảnh: The Nation

Theo kết quả điều tra, kỳ thi ghi nhận tổng cộng 5.925 trường hợp can thiệp và sửa đổi điểm số. Tuy nhiên, số lượng công chức bị sa thải dừng ở con số 3.868 người do những cá nhân này đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm vào bộ máy công quyền. Hơn 1.000 trường hợp vi phạm còn lại mới chỉ nằm trong danh sách chờ tuyển dụng, do đó, cơ quan chức năng đã tiến hành hủy bỏ kết quả trúng tuyển và gạch tên khỏi hệ thống.

Đại diện DLA thừa nhận cuộc điều tra chịu áp lực rất lớn khi kỳ thi thu hút gần 300.000 thí sinh tham dự và có hơn 1.000 cá nhân bị nghi ngờ tiếp tay cho sai phạm. Do quy mô vụ việc quá rộng, DLA phải tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm nhóm vi phạm nghiêm trọng đã bổ nhiệm trước khi tiếp tục triển khai các bước pháp lý tiếp theo.

Ngay sau khi hoàn tất đợt thanh lọc bộ máy, Cục Quản lý Địa phương Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức đợt bổ nhiệm nhân sự mới để lấp đầy các vị trí còn thiếu trước cuối tháng 10/2026. Động thái quyết liệt này được đánh giá là một trong những bước đi mạnh tay nhất của chính phủ Thái Lan trong nỗ lực siết chặt kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực và làm sạch bộ máy công vụ.