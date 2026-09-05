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Thủ tướng Thái Lan gặp 76 đại diện quốc tế, khơi mở động lực tăng trưởng mới

Thứ Bảy, 09:23, 05/09/2026
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VOV.VN - Ngày 4/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ 76 đại sứ, lãnh sự và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Tòa nhà chính phủ để giới thiệu định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế tương lai.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh, Thái Lan đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, trong đó Chính phủ đẩy mạnh cải cách khu vực công và tái cơ cấu nền kinh tế. Định hướng phát triển thời gian tới đặt trọng tâm vào các ngành công nghiệp tương lai, công nghệ mới và các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao.

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Thủ tướng Thái Lan gặp 76 đại sứ, lãnh sự và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Tòa nhà chính phủ hôm 4/9. Nguồn: Chính phủ Thái Lan

Thái Lan cũng đang thúc đẩy tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), từng bước nâng các tiêu chuẩn và quy định trong nước đạt chuẩn mực quốc tế. Theo Thủ tướng Anutin, quá trình này không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản trị mà còn củng cố niềm tin dài hạn của giới đầu tư và các đối tác quốc tế. Trong bối cảnh môi trường quốc tế biến động mạnh, Thái Lan quyết tâm duy trì hình ảnh một quốc gia ổn định, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước.

Một thông điệp nổi bật được người đứng đầu Chính phủ Thái Lan đưa ra là chính sách đối ngoại phải trực tiếp tạo ra cơ hội phát triển cho đất nước và người dân. Thái Lan không chỉ nhìn nhận quan hệ với các nước là kênh ngoại giao truyền thống, mà còn là những “cánh cửa” dẫn tới đầu tư, thị trường, công nghệ, tri thức và phát triển nguồn nhân lực.

Các lĩnh vực được Thái Lan ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới gồm kinh tế số, năng lượng sạch, công nghiệp tiên tiến, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Thủ tướng Anutin kêu gọi các đại diện quốc tế chủ động, cởi mở trong trao đổi với Chính phủ và các cơ quan chức năng Thái Lan để cùng thúc đẩy các sáng kiến mới, đưa tiềm năng hợp tác thành những chương trình, dự án cụ thể.

Chính phủ Thái Lan cũng cho biết sẽ tận dụng các diễn đàn quốc tế lớn sắp tới, đặc biệt là Hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) tại Bangkok vào tháng 10 năm nay để quảng bá tiềm năng quốc gia, mở rộng hợp tác và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Anutin đã trao 7 triệu baht (hơn 210.000 USD) cùng hàng hóa cứu trợ cho Đại sứ Nepal tại Thái Lan nhằm hỗ trợ người dân Nepal bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khẳng định tinh thần chia sẻ và trách nhiệm của Thái Lan với cộng đồng quốc tế.

PV/VOV-Bangkok
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