Thi thể hình, cụ ông Nhật Bản 90 tuổi chứng minh tuổi tác không phải là rào cản

Ở hậu trường, cụ Toshisuke Kanazawa, vận động viên thể hình 90 tuổi thực hiện các bước chuẩn bị giống hệt những đối thủ trẻ tuổi hơn: tập luyện cùng đội của mình và phun nâu da trước khi bước lên sân khấu. Ông Kanazawa cho biết muốn tiếp tục vượt qua các giới hạn của mình và chứng minh rằng tuổi tác không nhất thiết là rào cản đối với việc thi đấu.

Cụ ông Nhật Bản Toshisuke Kanazawa 90 tuổi (giữa) tham gia thi đấu thể hình. Ảnh: Reuters.

“Tôi muốn thử làm những điều chưa từng ai thực hiện, và hơn bất cứ thứ gì, tôi mong muốn theo đuổi bộ môn thể hình trong suốt phần đời còn lại của mình. Tất nhiên, tôi không thể cứ tiếp tục mãi được. Tôi đang cân nhắc sẽ thử sức thêm một lần nữa vào năm 93 tuổi. Sau đó, có lẽ tôi sẽ phải giải nghệ. Kể từ khi bước sang tuổi 50, tôi đã xây dựng cơ bắp bằng cách áp dụng chế độ ăn thuần Nhật”.

Ông Kanazawa chia sẻ sức khỏe và sự trường thọ của mình là nhờ chế độ ăn uống truyền thống Nhật Bản, bao gồm gạo lứt, natto (một món đậu nành lên men truyền thống) và súp miso. Chính chế độ ăn này đã giúp ông không mắc bệnh tật suốt nhiều thập kỷ qua.

Mặc dù không giành được vị trí trên bục vinh quang, cụ ông 90 tuổi vẫn cảm thấy tự hào về thành tích của mình. Ông cho biết bản thân hy vọng có thể truyền cảm hứng để những người khác duy trì lối sống năng động, nỗ lực làm việc và không ngừng thử thách bản thân khi tuổi tác ngày càng cao.