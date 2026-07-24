English
/ CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đạt đột phá trong phát triển lúa lai vô tính

Thứ Sáu, 16:55, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc đã đạt được đột phá trong việc phát triển “lúa lai vô tính”, cho phép truyền vĩnh viễn ưu thế lai qua hạt giống. Đây được đánh giá là bước đột phá mang tính cách mạng trong sản xuất lúa lai.

Theo các chuyên gia, lúa lai đạt năng suất cao và khả năng chống chịu tốt nhờ ưu thế lai. Tuy nhiên, hạt giống của lúa lai ba dòng và hai dòng thường không thể được lưu trữ để trồng lại, buộc phải mua hạt giống mới mỗi mùa vụ, với chi phí sản xuất giống thường cao gấp 10 lần so với giống lúa thông thường.

trung quoc dat dot pha trong phat trien lua lai vo tinh hinh anh 1
Hiệu quả nhân bản và tỷ lệ đậu của giống lúa sinh sản vô tính do nhóm nghiên cứu tạo ra khi trồng trên một cánh đồng thí nghiệm quy mô lớn. Ảnh: nhóm nghiên cứu cung cấp

Giống lúa lai mới do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Vương Khắc Kiếm thuộc Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc gia Trung Quốc phát triển, cho phép cây trồng lai tự sinh sản và tạo ra hạt giống nhân bản thông qua sinh sản vô tính, từ đó bảo tồn ưu thế lai vĩnh viễn, đạt được “lai tạo một lần, sử dụng qua nhiều thế hệ”. Về lý thuyết, chỉ cần một loại hạt giống lai duy nhất sẽ cho phép sản xuất lúa lai liên tục mà không cần sản xuất hạt giống hàng năm. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí quốc tế Vita ngày 21/7.

Theo Tân Hoa xã, nhóm nghiên cứu đã khởi động “Dự án nghiên cứu giống lúa lai một dòng” vào năm 2013. Năm 2017, nhóm đã xây dựng thành công hệ thống sinh sản vô tính đầu tiên cho lúa lai, thu được hạt giống lúa lai nhân bản đầu tiên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hiệu quả nhân bản chỉ khoảng 5%, tỷ lệ đậu cũng giảm đáng kể.

Sau nhiều năm nghiên cứu, nhóm mới đây đã đạt được một bước đột phá quan trọng: xác định thành công một gen nội sinh trong lúa và đặt tên là “HUAXU”, có thể kích hoạt quá trình sinh sản vô tính trong tế bào trứng của lúa lai, cho phép tạo ra con lai đơn bội.

Kết hợp điều này với chiến lược nhân giống vô tính, nhóm nghiên cứu đã phát triển các dòng lúa lai có hiệu quả nhân giống vô tính hơn 99% trên nhiều giống, thế hệ và điều kiện canh tác, trong khi vẫn duy trì năng suất bình thường. Nhóm đặt tên cho giống lúa này là “Lúa lai một dòng số 1”.

Theo Giáo sư Vương Khắc Kiếm, lúa lai có thể tăng năng suất từ ​​10%-30%, nhưng việc áp dụng vẫn còn hạn chế do chi phí sản xuất hạt giống cao. Lúa lai chỉ chiếm khoảng 50% diện tích trồng lúa ở Trung Quốc và khoảng 5% trên toàn cầu.

Tuy vậy, lúa lai là một sự đảm bảo quan trọng cho an ninh lương thực của Trung Quốc. Nước này đã nuôi sống gần 1/5 dân số thế giới với chưa đến 9% diện tích đất canh tác toàn cầu và lúa lai là trụ cột mạnh mẽ đằng sau kỳ tích này.

Ông tuyên bố, thành tựu này đã giải quyết được một vấn đề nan giải công nhận trên toàn cầu trong lĩnh vực lai tạo giống cây trồng - cho phép lúa lai duy trì vĩnh viễn ưu thế lai thông qua hạt giống, đồng thời nhấn mạnh thành tựu này “được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản mô hình truyền thống của lúa lai dựa vào sản xuất giống hàng năm, mang đến sự hỗ trợ công nghệ mới cho an ninh lương thực toàn cầu”.

Ông cũng cho biết vẫn còn nhiều thách thức từ các cánh đồng thí nghiệm đến việc ứng dụng rộng rãi. Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm an toàn và đánh giá độ ổn định, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tối ưu hóa.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc rời Bắc Kinh?
Vì sao ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc rời Bắc Kinh?

VOV.VN - Kinh tế tăng trưởng chậm lại, chi phí sinh hoạt tăng cao và thị trường việc làm khó khăn đang khiến nhiều người trẻ Trung Quốc cân nhắc rời thủ đô Bắc Kinh - thành phố từng được xem là cánh cửa dẫn tới thành công.

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc rời Bắc Kinh?

Vì sao ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc rời Bắc Kinh?

VOV.VN - Kinh tế tăng trưởng chậm lại, chi phí sinh hoạt tăng cao và thị trường việc làm khó khăn đang khiến nhiều người trẻ Trung Quốc cân nhắc rời thủ đô Bắc Kinh - thành phố từng được xem là cánh cửa dẫn tới thành công.

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi
Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

VOV.VN - Một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

Trung Quốc ra mắt “robot bạn đồng hành” siêu thực gây tranh cãi

VOV.VN - Một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ