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Trung Quốc ra mắt robot “nhân mã” đầu tiên trên thế giới

Thứ Ba, 15:11, 21/07/2026
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VOV.VN - Tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ở Thượng Hải, Trung Quốc đã cho ra mắt một robot có hình dạng đặc biệt lai giữa bánh xe và chân kiểu “nhân mã” đầu tiên trên thế giới.

Robot này do công ty Run Robotics có trụ sở tại Thượng Hải phát triển. Đây là robot hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), phần thân trên có khả năng chuyển động linh hoạt như cánh tay người, trong khi phần thân dưới 4 bánh có thể di chuyển trên mọi địa hình, bao gồm mặt đất bằng phẳng, dốc, bậc thang, đường núi gồ ghề và bề mặt băng tuyết.

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Robot nhân mã trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới năm 2026 ở Thượng Hải (Ảnh: Run Robotics)

Theo công ty, không giống như hầu hết các robot hình người trên thị trường, robot “nhân mã” sử dụng thiết kế thân tách rời. Phần thân dưới là một hệ thống di chuyển 4 bánh địa hình, cho phép robot di chuyển nhanh chóng và linh hoạt qua các địa hình gồ ghề, môi trường ứng phó khẩn cấp và các khu vực khai thác mỏ.

Phần thân trên được thiết kế với cánh tay giống người, cho phép robot vượt lên vai trò giám sát đơn thuần của các robot kiểm tra truyền thống. Nó có thể trực tiếp tham gia các nhiệm vụ như dọn dẹp chướng ngại vật, vận hành thiết bị và hỗ trợ cứu hộ.

Robot có thể được triển khai trong các môi trường khắc nghiệt và tình huống đặc biệt rủi ro cao, từ sản xuất thép nhiệt độ cao và kiểm tra mỏ dầu đến bức xạ hạt nhân, khai thác mỏ, chữa cháy và cứu hộ khẩn cấp.

Robot “nhân mã” có thể mang tải trọng trung bình từ 100-120 kg, với tải trọng tĩnh tối đa là 210 kg, đồng thời được trang bị hệ thống nhận thức môi trường đầu cuối tích hợp lidar, thị giác hai mắt và camera chiều sâu, tạo thành khả năng hiểu môi trường xung quanh theo thời gian thực.  

Run Robotics cho biết đã lên kế hoạch hoàn thành dây chuyền lắp ráp robot vào quý IV/2026 và đã nhận được các đơn đặt hàng thực tế.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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