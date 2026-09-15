Trung Quốc vận hành siêu nhà máy “robot sản xuất robot” đầu tiên trên thế giới

Siêu nhà máy thông minh sản xuất robot hình người công nghiệp này của UBTECH, bắt đầu vận hành tại thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần qua, với công suất thiết kế hơn 10.000 sản phẩm mỗi năm.

Trung Quốc khánh thành siêu nhà máy thông minh “robot sản xuất robot” đầu tiên trên thế giới (Ảnh: Liễu Châu nhật báo)

Ông Chu Kiếm, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị UBTECH, tuyên bố: “Sự kiện hôm nay đánh dấu việc chính thức khánh thành cơ sở sản xuất thông minh kiểu mẫu với công suất 10.000 sản phẩm/năm, một cột mốc quan trọng thể hiện bước nhảy vọt về năng lực sản xuất, từ mức 1.000 lên 10.000 đơn vị chỉ trong chưa đầy 9 tháng”.

Theo UBTECH, nhà máy có diện tích 14.000 m2. Cơ sở này chủ yếu sản xuất các dòng robot hình người công nghiệp thông minh tích hợp. Tại đây, robot vừa đóng vai trò là sản phẩm, vừa là công cụ của lực lượng sản xuất chất lượng mới, mang đến cho toàn ngành một mô hình sản xuất hàng loạt có thể nhân rộng.

Dự án này dựa vào quy trình lập kế hoạch thông minh thông qua các hệ thống mô phỏng công nghiệp và sự điều phối của một “bộ não thông minh” kỹ thuật số, qua đó hiện thực hóa mô hình sản xuất “robot chế tạo robot”.

Theo công ty, bước tiến này đưa robot hình người của Trung Quốc từ giai đoạn nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm và sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ sang một giai đoạn hoàn toàn mới: sản xuất thông minh quy mô lớn.

Đây là dự án hợp tác giữa UBTECH và Siemens Digital Industries Software - công ty hàng đầu thế giới về phần mềm tự động hóa và chuyển đổi số công nghiệp, thuộc tập đoàn Siemens, cũng là một trong những dự án được thực hiện nhằm triển khai chiến lược “nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tích hợp tại Quảng Tây, ứng dụng tại ASEAN” của Trung Quốc.