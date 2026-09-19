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Vây bắt sư tử núi xuất hiện giữa khu dân cư Mỹ

Thứ Bảy, 17:14, 19/09/2026
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VOV.VN - Hôm qua (18/9, giờ địa phương), một con sư tử núi đã bất ngờ xuất hiện và đi lang thang giữa khu dân cư đông đúc tại thành phố San Francisco, Mỹ, khiến lực lượng cảnh sát cùng cơ quan kiểm soát động vật phải lập tức phong tỏa hiện trường và khuyến cáo người dân ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Đoạn video ghi nhận tại hiện trường cho thấy một nhân viên kiểm soát động vật đang đi bộ tìm kiếm thì con sử tử bất ngờ lao ra từ bụi rậm. Nó chạy dọc theo vỉa hè, nhanh chóng rẽ qua một góc phố rồi tiếp tục biến mất vào các lùm cây lân cận, khiến không khí quanh khu vực trở nên vô cùng căng thẳng.

Clip Reuters ghi cảnh cảnh sát phong tỏa và con sư tử bất ngờ xuất hiện rồi bị gây mê:

 

Sau nhiều giờ đồng hồ truy đuổi và dồn con dã thú vào vị trí an toàn, lực lượng chức năng đã bắn thuốc mê thành công và khống chế nó. Sau khi bị gây mê an toàn, con vật đã được đội cứu hộ đưa lên xe chuyên dụng, vận chuyển ra khỏi khu vực nội đô và thả trở lại môi trường tự nhiên hoang dã.

Vụ việc không ghi nhận bất kỳ thương vong nào đối với người dân địa phương.

Đào Trang/VOV1 biên dịch
Nguồn: Reuters
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