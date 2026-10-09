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Nhật Bản khởi động nghiên cứu - khảo sát tăng cường năng lực vận tải vũ trụ

Thứ Sáu, 10:34, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định triển khai nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực vận tải vũ trụ, qua đó đảm bảo khả năng thu thập thông tin ổn định thông qua vệ tinh nhân tạo.

 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lên kế hoạch tái cơ cấu Lực lượng Phòng vệ Trên không thành "Lực lượng Phòng vệ Hàng không - Vũ trụ" ngay trong năm tài chính 2026 này, nhằm tăng cường năng lực thu thập thông tin bằng vệ tinh, đồng thời quyết định bắt đầu nghiên cứu để tăng cường năng lực vận tải vũ trụ.

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Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Cơ quan này cũng sẽ kêu gọi ​​khu vực tư nhân đưa ra những ý tưởng, đề xuất về các vấn đề như phương pháp sản xuất tên lửa đẩy trong thời gian ngắn, quy trình phóng và chi phí cần thiết... với mục tiêu lựa chọn đơn vị thực hiện vào khoảng tháng 2/2027. Dựa trên kết quả thu được, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ​​sẽ xây dựng một "Đề án vận chuyển vũ trụ" mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: "Không gian vũ trụ không chỉ đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động thông tin liên lạc và thu thập thông tin tình báo của Lực lượng Phòng vệ, mà còn không thể thiếu trong đời sống của người dân hiện nay, với các dịch vụ dựa trên công nghệ vũ trụ như hệ thống định vị giao thông, ứng dụng bản đồ hay dự báo thời tiết... Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng đang đẩy mạnh việc tăng cường năng lực phòng thủ không gian".

Theo kế hoạch, trong năm tài chính này, vệ tinh giám sát không gian (SDA) đầu tiên mà Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sở hữu và vận hành sẽ được đưa lên quỹ đạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng mong muốn thông qua chuỗi nghiên cứu này, phát triển hơn nữa công nghệ sản xuất hàng loạt tên lửa đẩy, cũng như công nghệ cho phép phóng tên lửa với tần suất cao, nhằm góp phần thúc đẩy công nghiệp vũ trụ trong nước.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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