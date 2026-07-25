Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bất ngờ được mời làm cố vấn ở Italy

“Tôi đã gọi cho ông ấy ngay sau khi ông ấy bị cách chức và hỏi: Khi nào ông muốn đến Rome để làm việc với tôi với tư cách cố vấn?”, ông Crosetto phát biểu với nhật báo La Repubblica trong cuộc phỏng vấn được đăng hôm 25/7.

Ông Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về phản ứng của ông Fedorov, Bộ trưởng Crosetto cho biết cựu quan chức Ukraine đã “xúc động” và coi lời đề nghị này là “một biểu hiện của sự kính trọng và tình bạn”.

Ông Crosetto ca ngợi ông Fedorov là người thúc đẩy đổi mới quân sự, đồng thời cho rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là “một trong những người đã hoàn toàn viết lại luật chơi trên chiến trường”.

Theo Bộ trưởng Crosetto, ông Fedorov trước hết đã góp phần giúp Ukraine đối phó với cuộc xung đột với Nga, sau đó giúp nước này giành lại thế chủ động bằng cách định hình lại hoạt động tác chiến thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới.

Ông Fedorov, 35 tuổi, được những người ủng hộ đánh giá là một nhà cải cách am hiểu công nghệ, có vai trò thúc đẩy năng lực máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và cải cách lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, ông đã bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng trong tháng này, động thái dẫn đến những cuộc biểu tình hiếm hoi trong thời chiến tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị ông Fedorov đảm nhận một số vị trí khác, nhưng cựu bộ trưởng cho biết ông sẽ không nhận vai trò nào khác trong chính phủ ngoài chức vụ trước đây.