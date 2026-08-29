Cựu Bộ trưởng Ukraine Fedorov nhận vai trò cố vấn tại Bộ Quốc phòng Italy

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã công bố lời mời này ngay sau khi ông Fedorov bị cách chức vào tháng 7, đồng thời ca ngợi ông là động lực thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực quân sự, góp phần giúp Ukraine giành lại thế chủ động trong cuộc chiến với Nga.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters.

“Tôi rất vui khi ông Mykhailo Fedorov đồng ý đảm nhận vai trò cố vấn về đổi mới quốc phòng”, ông Crosetto phát biểu trong một thông báo đăng kèm bức ảnh chụp chung với ông Fedorov trên tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Italy.

Ông Fedorov, 35 tuổi, bị cách chức chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm, sau khi khởi xướng các cải cách về quy trình mua sắm và huy động lực lượng - những động thái khiến ông nảy sinh mâu thuẫn với giới lãnh đạo quân sự và các đối thủ chính trị.

Trong một bài đăng trên X, ông Fedorov đã cảm ơn ông Crosetto vì “sự ủng hộ cá nhân” cũng như lời mời đảm nhận vai trò cố vấn. “Trên cương vị này, tôi sẽ hỗ trợ Italy áp dụng các công nghệ tác chiến hiện đại, tăng cường năng lực quốc phòng và thích ứng với những thách thức an ninh toàn cầu mới nổi”, ông cho biết.