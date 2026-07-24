Ông Fedorov từ chối đề nghị của ông Zelensky, chỉ muốn vị trí Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Fedorov đưa ra tuyên bố trên sau khi có một số cuộc gặp với Tổng thống Zelensky kể từ khi bị cách chức ngày 14/7 - một quyết định đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc với yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Fedorov.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị ông Fedorov đảm nhiệm một số vị trí khác, trong đó có chức Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters

“Tôi cảm ơn Tổng thống vì tất cả những lựa chọn đã được đề xuất. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 3 vị trí bên cạnh các lực lượng đang chiến đấu trên chiến trường thực sự định hình diễn biến của cuộc xung đột: Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Vì vậy, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng”, ông Fedorov nói trong một tuyên bố được chia sẻ với các phóng viên.

Trước đó, ngày 23/7, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Zelensky và ông Fedorov vẫn đang diễn ra. Những phát biểu gần đây của Tổng thống Zelensky cho thấy ông dường như sẽ không thay đổi quyết định.

“Không có vị trí nào khác có đủ quyền hạn thực tế để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm quốc phòng, hoàn tất quá trình chuyển đổi quân đội, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch bất đối xứng nhằm vào đối phương, loại bỏ văn hóa dối trá và thiếu trách nhiệm trong hệ thống, hay hoàn tất những sáng kiến mà đội ngũ của chúng tôi đã khởi xướng tại Bộ Quốc phòng”, ông Fedorov nói.

Tổng thống Zelensky mới chỉ đưa ra một lời giải thích công khai về việc không bổ nhiệm lại ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng, khi đề cập đến mâu thuẫn được cho là giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine khi đó là ông Oleksandr Syrskyi. Ông Syrskyi đã bị cách chức ngày 21/7 trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra.

Việc cách chức ông Syrskyi là một trong hai yêu cầu của những người biểu tình. Yêu cầu còn lại là khôi phục chức Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Fedorov. Trong bối cảnh yêu cầu thứ hai vẫn chưa được đáp ứng, các nhà tổ chức biểu tình đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình trên toàn quốc từ ngày 24/7.