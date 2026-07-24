English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Fedorov từ chối đề nghị của ông Zelensky, chỉ muốn vị trí Bộ trưởng Quốc phòng

Thứ Sáu, 10:20, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 23/7 cho biết ông sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị, ngoại trừ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Fedorov đưa ra tuyên bố trên sau khi có một số cuộc gặp với Tổng thống Zelensky kể từ khi bị cách chức ngày 14/7 - một quyết định đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc với yêu cầu khôi phục chức vụ cho ông Fedorov.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đề nghị ông Fedorov đảm nhiệm một số vị trí khác, trong đó có chức Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự.

Ong fedorov tu choi de nghi cua ong zelensky, chi muon vi tri bo truong quoc phong hinh anh 1
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters

“Tôi cảm ơn Tổng thống vì tất cả những lựa chọn đã được đề xuất. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 3 vị trí bên cạnh các lực lượng đang chiến đấu trên chiến trường thực sự định hình diễn biến của cuộc xung đột: Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Vì vậy, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng”, ông Fedorov nói trong một tuyên bố được chia sẻ với các phóng viên.

Trước đó, ngày 23/7, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc trao đổi giữa ông Zelensky và ông Fedorov vẫn đang diễn ra. Những phát biểu gần đây của Tổng thống Zelensky cho thấy ông dường như sẽ không thay đổi quyết định.

“Không có vị trí nào khác có đủ quyền hạn thực tế để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm quốc phòng, hoàn tất quá trình chuyển đổi quân đội, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch bất đối xứng nhằm vào đối phương, loại bỏ văn hóa dối trá và thiếu trách nhiệm trong hệ thống, hay hoàn tất những sáng kiến mà đội ngũ của chúng tôi đã khởi xướng tại Bộ Quốc phòng”, ông Fedorov nói.

Tổng thống Zelensky mới chỉ đưa ra một lời giải thích công khai về việc không bổ nhiệm lại ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng, khi đề cập đến mâu thuẫn được cho là giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine khi đó là ông Oleksandr Syrskyi. Ông Syrskyi đã bị cách chức ngày 21/7 trong bối cảnh các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra.

Việc cách chức ông Syrskyi là một trong hai yêu cầu của những người biểu tình. Yêu cầu còn lại là khôi phục chức Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Fedorov. Trong bối cảnh yêu cầu thứ hai vẫn chưa được đáp ứng, các nhà tổ chức biểu tình đã kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình trên toàn quốc từ ngày 24/7.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed
Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 23/7 có các tin tức đáng chú ý: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed; Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine...

Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

Thời sự quốc tế tối 23/7: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó Shahed

VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 23/7 có các tin tức đáng chú ý: Ukraine trình làng UAV JetKiller chuyên đối phó máy bay không người lái Shahed; Hạ viện Mỹ thông qua khung ngân sách 95 tỷ USD Toà án Mỹ ấn định ngày xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro; Nga tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự của Ukraine...

Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga
Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga

VOV.VN - Ukraine có thể triển khai hệ thống phòng không laser trong 2-3 tháng tới để đối phó UAV Nga. Vũ khí laser được kỳ vọng giúp Kiev tiêu diệt UAV với chi phí thấp hơn, nhưng vẫn phải vượt qua những hạn chế lớn về thời tiết, tầm nhìn và khả năng duy trì chùm tia lên mục tiêu.

Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga

Ukraine đặt cược vào vũ khí laser để đối phó với các "sát thủ bầu trời" của Nga

VOV.VN - Ukraine có thể triển khai hệ thống phòng không laser trong 2-3 tháng tới để đối phó UAV Nga. Vũ khí laser được kỳ vọng giúp Kiev tiêu diệt UAV với chi phí thấp hơn, nhưng vẫn phải vượt qua những hạn chế lớn về thời tiết, tầm nhìn và khả năng duy trì chùm tia lên mục tiêu.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ thảo luận về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN
Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ thảo luận về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai ngoại trưởng dự kiến gặp nhau hôm nay (23/7) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, Philippines.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ thảo luận về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN

Ngoại trưởng Nga và Mỹ sẽ thảo luận về Ukraine bên lề Hội nghị ASEAN

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Hai ngoại trưởng dự kiến gặp nhau hôm nay (23/7) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, Philippines.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ