Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga chịu án phạt 19 năm tù vì tội tham nhũng

Thứ Bảy, 06:07, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 22/5,Tòa án quân sự Nga tăng mức án đối với cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Khalil Arslanov vì tội tham nhũng và gian lận trong lĩnh vực quốc phòng.

Tòa án quân sự khu vực phía Tây nước Nga đã quyết định tăng mức án đối với ông Arslanov lên 19 năm tù giam theo chế độ nghiêm khắc, thay vì mức án 17 năm đã tuyên trước đó.

Trước đó, tháng 7/2025, Tòa án quân sự đồn trú số 235 đã tuyên phạt ông Arslanov 17 năm tù và tước quân hàm Thượng tướng, sau khi bị kết luận phạm tội nhận hối lộ đặc biệt lớn và lừa đảo quy mô lớn theo Bộ luật Hình sự Nga.

cuu pho tong tham muu truong quan doi nga chiu an phat 19 nam tu vi toi tham nhung hinh anh 1
Màn hình hiển thị hình ảnh Khalil Arslanov trong phòng xử án của Tòa án Quân sự Khu vực phía Tây nước Nga năm 2020

Theo hồ sơ vụ án, ông Arslanov bị bắt từ mùa đông năm 2020. Cuộc điều tra được khởi tố liên quan đến hành vi chiếm đoạt ngân sách nhà nước trong các hợp đồng bảo trì, sửa chữa trang thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Nga.

Vụ án tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh Nga tăng cường xử lý các sai phạm trong lĩnh vực quốc phòng.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: tham nhũng nga quan chức tham nhũng
Tin liên quan

Bê bối tham nhũng tiếp tục là “hòn đá tảng” trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine
VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

Ba Lan yêu cầu dẫn độ cựu bộ trưởng bị truy nã vì tội tham nhũng
VOV.VN - Ngày 11/5, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek cho biết, nước này sẽ chính thức gửi yêu cầu dẫn độ đối với ông Zbigniew Tadeusz Ziobro, cựu bộ trưởng đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng, sau khi ông Ziobro xác nhận đang ở Mỹ.

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha bị truy tố vì tham nhũng
VOV.VN - Ngày 13/4, hệ thống tư pháp Tây Ban Nha đã có bước đi gây chấn động khi chính thức truy tố bà Begoña Gómez, phu nhân của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sánchez, về các tội danh liên quan đến tham nhũng và trục lợi chính sách.

Trung Quốc sẽ xây dựng luật chống tham nhũng xuyên biên giới trong năm 2026
VOV.VN - Theo báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc công bố sáng nay (9/3), nước này sẽ xây dựng và sửa đổi nhiều bộ luật trong năm nay, trong đó có Luật Chống tham nhũng xuyên biên giới.

Trung Quốc: Xử lý các phần tử tham nhũng để loại bỏ cản trở sự nghiệp “cường quân”
VOV.VN - Trong bài bình luận đăng trên trang nhất sáng 2/2, Báo Quân giải phóng của Trung Quốc khẳng định, việc điều tra và xử lý các phần tử tham nhũng như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sự nghiệp “cường quân”, tức xây dựng quân đội hùng mạnh của nước này.

