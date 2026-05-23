Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga chịu án phạt 19 năm tù vì tội tham nhũng

Tòa án quân sự khu vực phía Tây nước Nga đã quyết định tăng mức án đối với ông Arslanov lên 19 năm tù giam theo chế độ nghiêm khắc, thay vì mức án 17 năm đã tuyên trước đó.

Trước đó, tháng 7/2025, Tòa án quân sự đồn trú số 235 đã tuyên phạt ông Arslanov 17 năm tù và tước quân hàm Thượng tướng, sau khi bị kết luận phạm tội nhận hối lộ đặc biệt lớn và lừa đảo quy mô lớn theo Bộ luật Hình sự Nga.

Màn hình hiển thị hình ảnh Khalil Arslanov trong phòng xử án của Tòa án Quân sự Khu vực phía Tây nước Nga năm 2020

Theo hồ sơ vụ án, ông Arslanov bị bắt từ mùa đông năm 2020. Cuộc điều tra được khởi tố liên quan đến hành vi chiếm đoạt ngân sách nhà nước trong các hợp đồng bảo trì, sửa chữa trang thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Nga.

Vụ án tiếp tục được theo dõi trong bối cảnh Nga tăng cường xử lý các sai phạm trong lĩnh vực quốc phòng.