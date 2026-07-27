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Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị tuyên phạt thêm 1 năm 6 tháng tù khổ sai

Thứ Hai, 16:06, 27/07/2026
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VOV.VN - Quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xung quanh vụ án “thiết quân luật” đang tiếp tục được đẩy mạnh với một vụ xét xử vừa được tiến hành hôm nay (27/7).

Trong phiên xét xử đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “công bố thông tin giả mạo” vừa diễn ra hôm nay, phía công tố đã đề nghị mức án 2 năm tù khổ sai đối với bị cáo. Tuy nhiên, Tòa án trung ương Seoul chỉ tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù khổ sai và cho hoãn thi hành án 3 năm.

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Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol được truyền hình trực tiếp. Ảnh: Yonhap

Theo Tòa, cựu Tổng thống đã 2 lần đưa ra thông tin sai sự thật trước công chúng. Lần thứ nhất là tại cuộc tranh luận công khai vào tháng 12/2021 trong khuôn khổ cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc và lần thứ 2 là trong một cuộc phỏng vấn của báo chí diễn ra vào tháng 1/2022. Cả hai lần cung cấp thông tin giả mạo này đều có liên quan đến thân nhân của ông Yoon, bao gồm vợ và anh trai ruột. Tất cả các hành vi này đều vi phạm Luật bầu cử công chức Hàn Quốc.

Nếu như ông Yoon không kháng cáo, hoặc có kháng cáo nhưng phán quyết được các toà án cấp trên công nhận có hiệu lực, không chỉ cá nhân ông Yoon Suk Yeol, mà cả đảng Quyền lực nhân dân - đảng đối lập lớn nhất hiện nay của Hàn Quốc, cũng sẽ bị liên đới và phải hoàn trả lại khoản tiền 39,7 tỷ KRW (tương đương khoảng 27,3 triệu USD) được Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cấp bổ sung vào thời điểm bầu cử theo quy định của luật pháp Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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