Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc

Trong phiên xét xử diễn ra ngày 9/7, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và giữ nguyên bản án 7 năm tù khổ sai do Tòa án cấp cao Seoul đưa ra, liên quan tội danh “cản trở thi hành công vụ”. Đây là lần đầu tiên Tòa tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết chống lại bị cáo Yoon Suk Yeol.

Phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 9/7 tại Tòa tối cao Hàn Quốc được truyền hình trực tiếp (Ảnh Yonhap)

Sau khi nhận phán quyết, cựu Tổng thống một mặt bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của Tòa án tối cao, mặt khác tuyên bố "vô cùng tiếc nuối khi Tòa tối cao đã kết luận một vụ án nghiêm trọng mà không tiến hành xem xét kỹ lưỡng".

Liên quan việc Tòa án tối cao cho rằng hoạt động điều tra được cho phép ngay cả đối với tổng thống đương nhiệm, bên biện hộ chỉ ra rằng "việc có cho phép hay không một cuộc điều tra cưỡng chế khi tổng thống đang tại chức là một vấn đề Hiến pháp rất nghiêm trọng liên quan đến việc bảo vệ vị thế Hiến pháp của người đứng đầu nhà nước". Phía bị cáo cũng chỉ trích các tòa án cấp dưới vì đã tránh đưa ra phán quyết pháp lý rõ ràng về vấn đề này và Tòa tối cao đã mặc nhiên chấp nhận tiền đề pháp lý nêu trên.

Hơn nữa, liên quan đến việc Tòa án Tối cao công nhận thẩm quyền của Cơ quan điều tra tội phạm công chức cao cấp Hàn Quốc trong việc điều tra vụ án “thiết quân luật”, các luật sư biện hộ lập luận rằng, về mặt pháp lý, cơ quan này không có thẩm quyền điều tra và đã tùy tiện tiến hành điều tra, hoàn toàn phủ nhận các nguyên tắc của Hiến pháp. Trên cơ sở đó, bị cáo Yoon Suk Yeol khẳng định sẽ yêu cầu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đứng ra xét xử.