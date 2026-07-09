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Tòa tối cao Hàn Quốc ra phán quyết đầu tiên với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Thứ Năm, 15:49, 09/07/2026
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VOV.VN - Quá trình điều tra, xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol xung quanh lệnh thiết quân luật đang dần đi vào giai đoạn cuối, với phán quyết đầu tiên của Tòa án tối cao của Hàn Quốc.

Chiều 9/7 – ngày thứ 583 sau khi khủng hoảng bùng phát tại Hàn Quốc với lệnh thiết quân luật được ban bố đêm 3/12/2024, Đại pháp viện, tức Tòa án tối cao của Hàn Quốc, đã tiến hành phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “cản trở thi hành công vụ”, mặc dù bị cáo đã không có mặt tại Tòa.

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Đại pháp viện Hàn Quốc đóng cửa trước phiên xét xử đầu tiên đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (Ảnh Yonhap)

Tại đây, Tòa tối cáo đã bác đơn kháng án của ông Yoon. Theo đó, mức án 7 năm tù khổ sai mà Tòa án cấp cao thủ đô Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống vào hôm 29/4 vừa qua đã chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là lần đầu tiên Tòa án tối cao Hàn Quốc đưa ra phán quyết và cũng là lần đầu tiên một nhóm tội danh của ông Yoon Suk Yeol chính thức được xác lập.

Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1/2026, ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1/2025. Tòa án trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu Tổng thống “có tội” và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tăng nặng hình phạt lên 7 năm tù khổ sai.

Vào hôm 24/4 vừa qua, Tòa án trung ương thủ đô Seoul cũng đã bắt đầu xét xử cựu Tổng thống về cáo buộc điều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên nhằm khiêu khích để tạo lý do ban bố lệnh thiết quân luật. Tại tòa, phía kiểm sát đã đề nghị mức án 30 năm tù khổ sai dành cho ông Yoon Sul Yeol.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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