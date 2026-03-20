Đa số người Mỹ không ủng hộ kịch bản đưa quân vào Iran

Thứ Sáu, 11:45, 20/03/2026
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, đa số người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể đưa quân vào Iran nhưng phần lớn không ủng hộ kịch bản này.

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, khoảng 65% người Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ điều quân tham gia một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn tại Iran, trong khi chỉ 7% bày tỏ ủng hộ.

Da so nguoi my khong ung ho kich ban dua quan vao iran hinh anh 1
Cuộc khảo sát thực hiện với 1.545 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức 40%, gần như không thay đổi so với thời điểm ngay sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2/2026.

Nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đã cân nhắc phương án triển khai hàng nghìn binh sĩ nhằm tăng cường hiện diện tại Trung Đông, bao gồm bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz hoặc triển khai lực lượng tới khu vực ven biển Iran.

Tuy nhiên, ngày 19/3, Tổng thống Trump cho biết chưa có kế hoạch đưa quân tới bất kỳ khu vực nào. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần tại Trung Đông đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Qatar.jpg

Các cuộc tấn công của Iran làm tê liệt 17% công suất LNG của Qatar

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Iran đã khiến khoảng 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar bị gián đoạn, gây thiệt hại ước tính 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm và đe dọa nguồn cung cho châu Âu và châu Á, CEO của QatarEnergy kiêm Bộ trưởng Năng lượng Saad al-Kaabi, chia sẻ với Reuters ngày 19/3.

Trần Phương/VOV-Washington
Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về hệ lụy từ cuộc chiến ở Iran

VOV.VN - Rạng sáng 20/3 (giờ địa phương), tại Washington đã diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật, nhằm trao đổi về nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Cũng tại đây, Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy từ cuộc xung đột tại Iran.

VOV.VN - Rạng sáng 20/3 (giờ địa phương), tại Washington đã diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật, nhằm trao đổi về nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Cũng tại đây, Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy từ cuộc xung đột tại Iran.

Thủ tướng Israel tuyên bố Iran không còn năng lực làm giàu urani

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

VOV.VN - Thủ tướng Israel khẳng định các đòn không kích kéo dài gần ba tuần đã làm tê liệt năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, song chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Toàn cảnh quốc tế sáng 20/3: Mỹ quyết hành động táo bạo với Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran tiếp tục đe dọa một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác - Biển Đỏ.

VOV.VN - Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran tiếp tục đe dọa một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác - Biển Đỏ.

