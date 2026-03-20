Đa số người Mỹ không ủng hộ kịch bản đưa quân vào Iran

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện, khoảng 65% người Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ điều quân tham gia một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn tại Iran, trong khi chỉ 7% bày tỏ ủng hộ.

Ảnh minh họa: AP

Cuộc khảo sát thực hiện với 1.545 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức 40%, gần như không thay đổi so với thời điểm ngay sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2/2026.

Nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đã cân nhắc phương án triển khai hàng nghìn binh sĩ nhằm tăng cường hiện diện tại Trung Đông, bao gồm bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz hoặc triển khai lực lượng tới khu vực ven biển Iran.

Tuy nhiên, ngày 19/3, Tổng thống Trump cho biết chưa có kế hoạch đưa quân tới bất kỳ khu vực nào. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột kéo dài gần ba tuần tại Trung Đông đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.