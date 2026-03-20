中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về hệ lụy từ cuộc chiến ở Iran

Thứ Sáu, 09:57, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 20/3 (giờ địa phương), tại Washington đã diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật, nhằm trao đổi về nhiều vấn đề song phương và quốc tế. Cũng tại đây, Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy từ cuộc xung đột tại Iran.

Tại hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về những bất ổn mà cuộc xung đột tại Iran gây ra đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Theo bà Takaichi, tình hình hiện nay đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của nhiều quốc gia.

 

thu tuong nhat ban canh bao ve he luy tu cuoc chien o iran hinh anh 1
Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật tại Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: Jiji Press

“Hiện nay, môi trường an ninh quốc tế đang trở nên rất khắc nghiệt, bao gồm cả vấn đề Iran; đồng thời, kinh tế thế giới đã và đang phải chịu những tác động nghiêm trọng. Theo tôi, chỉ có Tổng thống Donald Trump là người có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới”, bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng, không chỉ Trung Đông, mà toàn bộ môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đang trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, những cam kết vững chắc về quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ của Tổng thống Donald Trump là yếu tố quan trọng cần được coi trọng.

Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương Nhật - Mỹ trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, khoáng sản chiến lược và năng lượng, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để sớm góp phần ổn định tình hình.

Tuấn Nhật - Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: Thủ tướng Nhật Bản Thủ tướng Nhật bản thăm Mỹ cuộc chiến ở Iran thượng đỉnh Mỹ Nhật vấn đề song phương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Giá xăng tăng vọt sau cảnh báo cứng rắn của ông Trump nhằm vào mỏ khí đốt Iran

VOV.VN - Giá năng lượng toàn cầu và tại Mỹ tăng mạnh trong những ngày qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau những cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Donald Trump liên quan đến mỏ khí đốt South Pars của Iran.

VOV.VN - Giá năng lượng toàn cầu và tại Mỹ tăng mạnh trong những ngày qua, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang sau những cảnh báo cứng rắn của Tổng thống Donald Trump liên quan đến mỏ khí đốt South Pars của Iran.

Ông Trump bác tin điều quân tới Trung Đông, để ngỏ “mọi phương án” với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư.

Phản ứng của ông Trump sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, nhằm phản ứng trước những diễn biến gần đây tại Trung Đông, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào mỏ khí đốt South Pars tại Iran. Tuy nhiên, chỉ một phần tương đối nhỏ của cơ sở này bị ảnh hưởng.

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, nhằm phản ứng trước những diễn biến gần đây tại Trung Đông, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào mỏ khí đốt South Pars tại Iran. Tuy nhiên, chỉ một phần tương đối nhỏ của cơ sở này bị ảnh hưởng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ