Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo về hệ lụy từ cuộc chiến ở Iran

Tại hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về những bất ổn mà cuộc xung đột tại Iran gây ra đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Theo bà Takaichi, tình hình hiện nay đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật tại Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: Jiji Press

“Hiện nay, môi trường an ninh quốc tế đang trở nên rất khắc nghiệt, bao gồm cả vấn đề Iran; đồng thời, kinh tế thế giới đã và đang phải chịu những tác động nghiêm trọng. Theo tôi, chỉ có Tổng thống Donald Trump là người có thể mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới”, bà Takaichi nói.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng, không chỉ Trung Đông, mà toàn bộ môi trường an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đang trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, những cam kết vững chắc về quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ của Tổng thống Donald Trump là yếu tố quan trọng cần được coi trọng.

Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương Nhật - Mỹ trong các lĩnh vực an ninh kinh tế, khoáng sản chiến lược và năng lượng, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để sớm góp phần ổn định tình hình.