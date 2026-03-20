Các cuộc tấn công của Iran làm tê liệt 17% công suất LNG của Qatar

Ông Saad al-Kaabi cho biết, 2 trong số 14 dây chuyền LNG của Qatar cùng một trong hai cơ sở chuyển khí thành nhiên liệu lỏng (GTL) đã bị hư hại trong các cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ”. Theo ông, việc sửa chữa sẽ khiến khoảng 12,8 triệu tấn LNG mỗi năm bị gián đoạn trong vòng từ 3 đến 5 năm.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Qatar cũng như cả khu vực lại phải hứng chịu một cuộc tấn công như vậy, đặc biệt từ một quốc gia Hồi giáo anh em, ngay trong tháng Ramadan", ông Saad al-Kaabi nói.

Một cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar. Ảnh: Reuters

Trước đó vài giờ, Iran đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí vùng Vịnh, sau khi Israel tấn công hạ tầng khí đốt của Tehran. Tập đoàn năng lượng quốc doanh QatarEnergy sẽ phải đưa tuyên bố bất khả kháng đối với các hợp đồng dài hạn cung cấp LNG trong thời gian lên tới 5 năm, ảnh hưởng đến các lô hàng dự kiến tới Italy, Bỉ, Hàn Quốc và Trung Quốc do hai dây chuyền bị hư hại.

“Đây đều là các hợp đồng dài hạn và chúng tôi buộc phải đưa ra tuyên bố bất khả kháng. Trước đây chúng tôi đã làm điều đó nhưng chỉ trong ngắn hạn, còn hiện tại sẽ kéo dài tùy theo thời gian khắc phục”, ông Kaabi cho biết.

QatarEnergy trước đó đã ra tuyên bố bất khả kháng đối với toàn bộ sản lượng LNG sau các cuộc tấn công nhằm vào trung tâm sản xuất Ras Laffan - nơi tiếp tục bị bắn phá trở lại vào hôm 18/3.

“Để khôi phục sản xuất, trước hết cần chấm dứt các hành động thù địch", ông Saad al-Kaabi nói.

Tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil là đối tác trong các dây chuyền LNG bị hư hại, trong khi Shell là một đối tác của cơ sở GTL bị ảnh hưởng, dự kiến mất tới một năm để sửa chữa. Theo ông Saad al-Kaabi, ExxonMobil nắm 34% cổ phần tại dây chuyền S4 và 30% tại dây chuyền S6. Dây chuyền S4 cung cấp LNG cho công ty Edison của Italy và EDFT tại Bỉ, trong khi S6 ảnh hưởng đến nguồn cung cho KOGAS của Hàn Quốc, EDFT và Shell tại Trung Quốc. Ông nhận định quy mô thiệt hại từ các cuộc tấn công đã khiến khu vực “thụt lùi từ 10 đến 20 năm”, đồng thời làm lung lay hình ảnh về một “nơi trú ẩn an toàn” của khu vực.

Tác động không chỉ dừng lại ở LNG. Xuất khẩu condensate của Qatar (Condensate là chất lỏng nhẹ được tách ra từ khí tự nhiên khi khai thác lên mặt đất, thường được dùng làm nguyên liệu cho sản xuất nhiên liệu và hóa dầu - ND) dự kiến giảm khoảng 24%, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) giảm 13%, sản lượng helium giảm 14%, trong khi naphtha và lưu huỳnh đều giảm 6%. Những gián đoạn này có thể ảnh hưởng từ hoạt động nhà hàng tại Ấn Độ - nơi sử dụng LPG đến ngành sản xuất chip của Hàn Quốc, vốn phụ thuộc vào helium.

Các cơ sở bị hư hại có tổng chi phí xây dựng khoảng 26 tỷ USD. Đồng thời, dự án mở rộng mỏ khí North Field quy mô lớn của Qatar hiện đã tạm dừng, với nguy cơ bị trì hoãn hơn một năm.

“Nếu Israel tấn công Iran, đó là vấn đề giữa hai nước, không liên quan đến chúng tôi hay khu vực. Vì vậy, tôi cho rằng tất cả các bên trên thế giới, dù là Israel, Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào, đều cần tránh nhắm vào các cơ sở dầu khí", ông Saad al-Kaabi nói.