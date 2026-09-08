Đặc phái viên Mỹ tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine

Theo Đặc phái viên Witkoff, ông cùng ông Jared Kushner đã tới Moscow và Kiev theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy đối thoại hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Sau các cuộc gặp, phía Mỹ đánh giá tiến trình đàm phán đã có những chuyển biến đáng kể, đặc biệt trong việc phối hợp lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo.

“Đã đạt được những tiến triển thực chất, trong đó có bước tiến trong việc lên lịch các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo. Tổng thống Trump đang nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thương vong và hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bền vững”, ông Witkoff cho biết.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ không công bố thời gian, địa điểm cũng như các nội dung cụ thể dự kiến được thảo luận tại những cuộc gặp tiếp theo.

Ngày 6/9, phái đoàn Mỹ gồm ông Witkoff và ông Kushner tới Kiev và tiến hành một số vòng trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chặng tiếp theo trong chuyến công du ngoại giao của hai đặc phái viên Mỹ nhằm thúc đẩy nối lại tiến trình đàm phán Nga - Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cũng để ngỏ khả năng tổ chức thêm một vòng đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga, dù đến nay chưa có quyết định chính thức.

Theo ông Zelensky, Kiev muốn tận dụng tháng 9 và tháng 10 để khôi phục các nỗ lực ngoại giao, đồng thời đã đề xuất kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào cuối tháng này như một địa điểm có thể tổ chức các cuộc trao đổi tiếp theo giữa Mỹ và Ukraine.

“Chúng tôi có tháng 9 và tháng 10 để tìm bất kỳ cách nào có thể đối thoại. Nếu không có đối thoại, chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Tôi cho rằng Tổng thống Trump có thể tìm ra cách để tạo ra một khởi đầu thực sự cho tiến trình đàm phán trước khi mùa đông lạnh giá tới”, ông Zelensky nói.

Trước khi tới thủ đô Ukraine, hai ông Witkoff và Kushner đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 5/9. Cuộc trao đổi kéo dài hơn 3 giờ và tập trung vào các đề xuất liên quan đến giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Sau cuộc gặp, phía Nga mô tả các cuộc thảo luận là thẳng thắn và mang tính xây dựng, song chưa công bố bất kỳ đột phá cụ thể nào.Ngày 7/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện còn quá sớm để thảo luận về thời gian hay địa điểm cụ thể.