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Ukraine tăng tốc chương trình lá chắn Freyja chống tên lửa đạn đạo

Thứ Ba, 06:00, 08/09/2026
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VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị các cuộc gặp với đối tác nhằm thúc đẩy chương trình chống tên lửa đạn đạo Freyja, đồng thời tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Theo ông Zelensky, chương trình Freyja sẽ là một trong những nội dung được thảo luận trong các cuộc làm việc sắp tới với những quốc gia và doanh nghiệp tham gia dự án.

Thông tin được Tổng thống Ukraine đưa ra sau cuộc họp với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Ihor Klymenko, trong quá trình chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu thuộc Tổng tư lệnh tối cao.

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Vụ đánh chặn thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Freya dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2027. Ảnh minh họa: Stock

“Trong thời gian tới sẽ diễn ra các cuộc gặp với đối tác, với sự tham gia của các quốc gia và doanh nghiệp đang cùng phát triển chương trình chống tên lửa đạn đạo Freya. Chúng tôi cũng đang nỗ lực phát triển thêm năng lực tấn công tầm xa”, ông Zelensky cho biết.

Theo Tổng thống Ukraine, kết quả của những nỗ lực này sẽ được xem xét tại cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu thuộc Tổng tư lệnh tối cao. Ông Zelensky cũng cho biết Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đang giám sát việc triển khai các quyết định đã được thông qua. Trong đó, Kiev đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả đối phó UAV tấn công và đẩy nhanh các quy trình sản xuất liên quan.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết dự án Freyja đang tiếp tục được triển khai. Theo ông, Kiev muốn đẩy nhanh tiến độ chương trình do khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ukraine.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, công ty quốc phòng Ukraine Fire Point dự kiến tiến hành vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên trong khuôn khổ dự án Freyja vào giữa năm 2027.

Hiện 13 đối tác châu Âu đã tham gia dự án.

Bên cạnh chương trình Freyja, giới chức Ukraine cũng đang tập trung phát triển năng lực tấn công tầm xa, trong bối cảnh Kiev tìm cách mở rộng khả năng tiến công các mục tiêu ở sâu phía sau chiến tuyến, song song với việc tăng cường các hệ thống phòng thủ trước tên lửa và UAV.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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