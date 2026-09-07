Nga “bẫy” UAV Ukraine, mở đường cho pháo binh tiến vào Hannivka

Trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường, Nga đã triển khai một số chiến thuật mới trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Moscow được cho là đã sử dụng một trong những chiến thuật này trong cuộc tấn công vào Hannivka - một khu vực thuộc tỉnh Donetsk hồi cuối tháng 8/2026.

Pháo binh Nga dọn chướng ngại vật trên đường tiến công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Pháo binh Nga dọn đường tiến vào Hannivka

Trong cuộc tấn công vào Hannivka, lực lượng Nga đã tận dụng điều kiện thời tiết và thời gian để hạn chế khả năng hoạt động của UAV Ukraine.

Theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các nhóm tấn công của Nga tiến vào khu vực vào ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu. Những yếu tố này có thể làm giảm hiệu quả của các UAV trinh sát và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ của Ukraine, vốn thường được sử dụng để phát hiện và tấn công lực lượng Nga đang tiếp cận.

Các UAV cỡ nhỏ thường có khả năng hoạt động ban đêm hạn chế nếu không được trang bị cảm biến nhiệt hoặc hệ thống hỗ trợ quan sát phù hợp. Kích thước nhỏ cũng có thể khiến chúng khó duy trì độ ổn định trong điều kiện gió mạnh. Việc tận dụng các điều kiện bất lợi này giúp các nhóm tấn công Nga tiếp cận vị trí của Ukraine trước khi bị phát hiện.

Khi cuộc tấn công bắt đầu, Ukraine được cho là đã sử dụng UAV để đối phó với các nhóm bộ binh Nga. Trong số đó có các UAV ném bom cỡ lớn thường được gọi là “Baba Yaga”, vốn được trang bị cảm biến ảnh nhiệt, cho phép hoạt động trong điều kiện thiếu sáng. Kích thước lớn giúp những UAV này có độ ổn định cao hơn so với UAV FPV cỡ nhỏ khi thời tiết bất lợi, nhưng đồng thời cũng khiến chúng dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các phương tiện chống UAV.

Chiến thuật phục kích để đánh chặn UAV

Theo video của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này dường như đã chuẩn bị trước cho khả năng UAV Baba Yaga xuất hiện tại khu vực giao tranh. Các đội điều khiển UAV FPV được bố trí gần tuyến đầu và áp dụng chiến thuật mà binh sỹ Nga gọi là “người phục vụ” (waiter).

Thay vì chủ động tìm kiếm mục tiêu, các UAV FPV Nga chờ UAV Baba Yaga của Ukraine xuất hiện trong khu vực rồi mới tiến hành đánh chặn. Việc bố trí các đội điều khiển UAV gần tiền tuyến có thể giúp rút ngắn thời gian bay tới mục tiêu, đồng thời giảm thời gian UAV phải hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của tác chiến điện tử.

Một binh sỹ Nga xuất hiện trong video tuyên bố đơn vị của anh đã phá hủy 792 UAV Baba Yaga trong suốt chiến dịch. Khi các UAV ném bom hạng nặng của Ukraine không thể tiếp cận khu vực giao tranh, các nhóm bộ binh Nga có thể tiếp tục tiến lên và tấn công các vị trí phòng thủ.

Các video huấn luyện được Bộ Quốc phòng Nga công bố trước đó cho thấy lực lượng nước này đang rèn luyện các phương án tác chiến trong môi trường đô thị. Các nhóm bộ binh được tổ chức thành những đơn vị nhỏ, di chuyển theo đội hình và phối hợp với nhau trong quá trình tiến công.

Chuẩn bị trước nhiều tuần

Dù video tập trung vào diễn biến của cuộc tấn công, lực lượng Nga được cho là đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho chiến dịch tại Hannivka.

Một video khác do Bộ Quốc phòng Nga công bố trước đó tổng hợp hình ảnh các cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh nhằm vào khu vực này. Theo phía Nga, các đòn tấn công được tiến hành có hệ thống nhằm vào chướng ngại vật và công sự phòng thủ được bố trí trong khu vực. Nga cũng sử dụng UAV để thu thập thông tin về vị trí các chốt phòng thủ của Ukraine.

Những hoạt động chuẩn bị này nhằm mục đích làm suy yếu hệ thống phòng thủ trước khi các nhóm tấn công tiến vào bên trong, qua đó giúp lực lượng Nga có thể cơ động nhanh hơn khi chiến dịch bắt đầu.

Hiệu quả chiến thuật mới của Nga

Hannivka là một khu dân cư tương đối nhỏ, với dân số trước xung đột khoảng 1.100 người. Khu vực này đã bị bỏ hoang từ lâu, qua đó làm giảm những yếu tố cản trở hoạt động của lực lượng tấn công. Theo binh sỹ Nga, các nhóm tấn công đã kiểm tra từng phòng, bao gồm cả tầng hầm, nhằm phát hiện các vị trí phòng thủ và những người điều khiển UAV của Ukraine.

Nơi đây không có nhiều công trình lớn và địa hình xung quanh nhìn chung bằng phẳng. Theo phía Nga, giá trị chiến thuật của Hannivka chủ yếu nằm ở vị trí dọc theo một hành lang hậu cần được lực lượng Ukraine sử dụng.

Giới phân tích cho rằng, những phương án tác chiến mới đóng vai trò rất quan trọng với Nga, trong bối cảnh lực lượng nước này cần kiểm soát một số lượng lớn khu dân cư nhỏ để tiến tới mục tiêu giành quyền kiểm soát phần còn lại của tỉnh Donetsk.

Cuộc tấn công tại Hannivka cho thấy cuộc cạnh tranh về chiến thuật giữa lực lượng bộ binh Nga và các đơn vị vận hành UAV của Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Thay vì tìm cách vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới UAV của Ukraine, phương án được mô tả trong video của Nga tập trung vào việc tận dụng những khoảng trống trong khả năng giám sát của đối phương và ngăn các UAV hạng nặng can thiệp vào hoạt động của lực lượng mặt đất.

Hiệu quả lâu dài của chiến thuật này sẽ phụ thuộc vào khả năng Nga triển khai và điều chỉnh phương án tác chiến, cũng như tốc độ Ukraine thích ứng và củng cố hệ thống phòng thủ trước các phương thức mới.