Đặc phái viên Mỹ: Nga và Ukraine có thể sớm đàm phán ba bên

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết phái đoàn Mỹ trước tiên đã tới Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và tìm hiểu quan điểm của nhà lãnh đạo Nga về hướng giải quyết xung đột với Ukraine

"Chúng tôi đã có cuộc trao đổi tốt đẹp, cụ thể với Tổng thống Nga Putin và sau đó thông báo lại cho Tổng thống Zelensky cùng nhóm của ông ấy", ông Witkoff nói.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho rằng Nga và Ukraine có thể sớm đàm phán ba bên. Ảnh: AP

Theo đặc phái viên Mỹ, mục tiêu của ông cùng ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, là đưa các bên xích lại gần nhau, thu hẹp những khác biệt trong các vấn đề còn tồn tại và thiết lập các kênh liên lạc hiệu quả.

"Hai bên đều phải đi đến một giải pháp. Công việc của Jared và tôi là đưa các bên xích lại gần nhau, thu hẹp những vấn đề còn tồn tại giữa họ, thiết lập các kênh liên lạc tốt và hy vọng đã bắt đầu quá trình này một cách mang tính xây dựng trong 48 giờ qua", ông Witkoff cho biết.

Ông bày tỏ tin tưởng các bên có thể đạt được một giải pháp tích cực, đồng thời cho biết một vòng đàm phán ba bên mới giữa Nga, Mỹ và Ukraine về giải quyết xung đột có thể được công bố trong thời gian tới.

"Quý vị đã nghe Tổng thống Zelensky nói về một cuộc đàm phán ba bên mà chúng tôi hy vọng sẽ được công bố trong thời gian ngắn tới", ông Witkoff nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, phái đoàn Washington đang tập trung tìm kiếm giải pháp và hiện có "tất cả những yếu tố cần thiết" để hướng tới một thỏa thuận.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết Liên Hợp Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

"Chúng tôi khuyến khích mọi nỗ lực hướng tới đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga", ông Farhan Haq cho biết khi được hỏi về chuyến thăm Moscow và Kiev của các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner.