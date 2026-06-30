Đặc phái viên Witkoff và con rể ông Trump tới Qatar nhưng không gặp quan chức Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cũng cho biết nước này chưa chuyển 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran cho Tehran. Ngoài ra, Doha đang phối hợp với Oman - quốc gia nằm ở bờ Tây eo biển Hormuz nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của các tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (bìa phải) và ông Jared Kushner (giữa), thành viên phái đoàn Mỹ, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hồ Lucerne tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, Thụy Sĩ, ngày 21/6. Ảnh: Reuters

Các nhóm đàm phán của Iran và Mỹ dự kiến có mặt tại Doha trong tuần này, nhưng Tehran hôm 29/6 khẳng định chưa có cuộc gặp nào được lên lịch, trong bối cảnh các vụ phóng tên lửa từ cả hai phía vào cuối tuần đã thử thách lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 tháng qua.

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump cử con rể Jared Kushner cùng đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn đàm phán. Trong khi đó, Iran cử đoàn kỹ thuật tới Qatar trong tuần này, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng chuyến đi này "không liên quan" đến chuyến thăm của phía Mỹ và không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên được lên kế hoạch.

"Chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với phía Mỹ, ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới", ông Baghaei nói.

Việc hai bên thậm chí còn bất đồng về chuyện liệu có gặp nhau hay không cho thấy sự mong manh của thỏa thuận đạt được ngày 17/6 nhằm tạm dừng xung đột. Mỹ và Iran đã dành cho nhau ít nhất 60 ngày để thực hiện bản ghi nhớ gồm 14 điểm, trong đó có việc gia hạn lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran và đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, tiến triển diễn ra chậm chạp khi mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm các điều khoản đã thống nhất.