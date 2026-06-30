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Mỹ và Iran ngừng giao tranh, chưa thống nhất được lộ trình đàm phán tiếp theo

Thứ Ba, 11:45, 30/06/2026
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VOV.VN - Mỹ và Iran hôm qua (29/6) thông báo cử phái đoàn tới Qatar trong tuần này, song đưa ra những tuyên bố trái ngược về khả năng nối lại đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị gặp các đại diện Mỹ tại Doha (Qatar), đồng thời xác nhận các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã lên đường chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc.

“Chúng ta sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo. Cuộc gặp tại Doha có thể mang ý nghĩa quan trọng, cũng có thể không và điều đó sẽ sớm được kiểm chứng. Tuy nhiên, về mặt quân sự, chúng ta đang ở thế thượng phong. Tôi cho rằng chúng ta gần như đã đạt được mục tiêu, đó là phi hạt nhân hóa Iran. Chúng ta không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Thực tế, họ cũng đã đồng ý với điều đó”.

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Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin về một cuộc gặp trực tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định không có cuộc đàm phán nào với Mỹ được lên lịch trong những ngày tới dù ở bất kỳ cấp độ nào. Theo ông, phái đoàn Iran tới Qatar chỉ làm việc với nước trung gian về các nội dung của thỏa thuận tạm thời, trong đó có kế hoạch giải ngân tài sản bị phong tỏa và các vấn đề kỹ thuật khác.

Việc cả Mỹ và Iran cùng cử phái đoàn tới Qatar cho thấy các kênh liên lạc vẫn được duy trì, nhưng chưa đủ để chuyển thành một vòng đàm phán chính thức. Đợt giao tranh vừa qua cũng làm chậm tiến trình thực hiện thỏa thuận tạm thời đạt được trước đó, trong đó có việc Iran giảm lượng urani làm giàu dự trữ, Mỹ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hai bên dành 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn.

Giao tranh trên thực địa đã lắng dịu, song những bất đồng cốt lõi giữa các bên vẫn còn, từ chương trình hạt nhân, các vấn đề liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khoản tài sản 6 tỷ USD của Iran do Qatar quản lý đến đề xuất của Oman và Iran về việc thu phí đối với một số dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm 29/6 một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Iran: “Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Pháp, can thiệp vào hoạt động rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến do mình quy định. Nếu tàu thuyền sử dụng những tuyến đường khác, chúng tôi sẽ phản đối và có biện pháp ngăn chặn. Mọi rủi ro phát sinh từ những lựa chọn đó sẽ do các bên liên quan tự chịu trách nhiệm”.

Những diễn biến mới cho thấy ngoại giao giữa Mỹ và Iran chưa rơi vào bế tắc, nhưng cũng chưa bước sang giai đoạn thực chất. Các kênh trung gian vẫn hoạt động, các nội dung thương lượng vẫn được duy trì, song hai bên còn phải thu hẹp khác biệt về trình tự, điều kiện và phạm vi đàm phán trước khi có thể quay lại bàn đối thoại chính thức.

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Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi ngày 29/6 tuyên bố mọi hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ có thể do Iran thực hiện, đồng thời chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là "sự khiêu khích".

Thu Hoài/VOV1
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