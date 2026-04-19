Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz

Chủ Nhật, 05:15, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (18/4), hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, hai tàu mang cờ Ấn Độ – Sanmar Herald và Jag Arnav chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iraq đã phải quay đầu sau khi nghe thấy tiếng súng khi đi qua khu vực eo biển Hormuz.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Iran thông báo tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz, sau một thời gian tạm nới lỏng, với cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết. Nhiều tàu hàng đã nhận được cảnh báo từ phía Iran rằng tuyến đường qua eo biển đã bị đóng cửa đối với mọi tàu thuyền mà không có ngoại lệ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ về vụ triệu tập Đại sứ Iran. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết vụ nổ súng có thể liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dữ liệu từ các công ty theo dõi hàng hải cũng cho thấy nhiều tàu, bao gồm cả tàu chở dầu cỡ lớn của Ấn Độ, đã phải đổi hướng sau sự cố.

Dù 2 tàu mang cờ Ấn Độ và các thủy thủ đoàn được xác nhận là an toàn, song Bộ Ngoại giao Ấn Độ vẫn triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi, Mohammad Fathali lên để làm rõ vụ việc. Phía Ấn Độ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ nổ súng và đề nghị Đại sứ Iran truyền tải quan điểm của Ấn Độ tới chính quyền Iran, kêu gọi sớm tạo điều kiện cho các tàu hướng đến Ấn Độ đi qua eo biển.

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng trở lại tại vùng Vịnh sau tuyên bố tái đóng của eo biển Hormuz của Iran hồi sáng nay. Theo một số báo cáo, nhiều tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã bị tấn công chỉ trong ít giờ qua.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ Iran eo biển Hormuz tàu chở dầu Sanmar Herald Jag Arnav IRGC an ninh hàng hải căng thẳng Trung Đông triệu tập đại sứ
Iran phát thông điệp cứng rắn, tàu hàng qua eo biển Hormuz báo cáo bị bắn trúng

VOV.VN - Theo 3 nguồn tin an ninh hàng hải và vận tải biển, ít nhất 2 tàu thương mại cho biết đã bị trúng đạn khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz ngày 18/4 trong bối cảnh Iran tuyên bố siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này.

VOV.VN - Theo 3 nguồn tin an ninh hàng hải và vận tải biển, ít nhất 2 tàu thương mại cho biết đã bị trúng đạn khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz ngày 18/4 trong bối cảnh Iran tuyên bố siết chặt kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này.

Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã "trở lại trạng thái trước đây", trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

