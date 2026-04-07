Đại sứ Iran tiết lộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở “giai đoạn then chốt, nhạy cảm"

“Hãy chờ đợi thêm”, ông Reza Amiri Moghadam viết trên nền tảng X ngày 7/4.

Pakistan đang tự định vị là một bên trung gian hòa giải trong cuộc xung đột, thông qua việc tổ chức các cuộc gặp với lãnh đạo khu vực và đề xuất đăng cai các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, tận dụng quan hệ ổn định với cả hai bên. Ai Cập cũng đóng vai trò là một kênh trung gian quan trọng.

Theo thông cáo ngày 7/4 của Bộ Ngoại giao Pakistan, Ngoại trưởng nước này đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập vào tối 6/4.

“Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy đối thoại, đồng thời nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ khi tình hình tiếp tục diễn biến", thông cáo nêu rõ.

Trước đó hôm 6/4, một nguồn thạo tin tiết lộ, một khuôn khổ chấm dứt xung đột đã được Pakistan xây dựng và chuyển tới Iran và Mỹ với cách tiếp cận hai giai đoạn: trước mắt là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó tiến tới một thỏa thuận toàn diện hơn.

Cùng ngày, Iran cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt lâu dài cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ sức ép yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran có thể “bị xóa sổ” nếu không đáp ứng thời hạn đạt được thỏa thuận trước tối 7/4 (theo giờ Mỹ).

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Iran đã phản hồi đề xuất từ phía Mỹ được chuyển qua trung gian Pakistan, theo đó Tehran từ chối phương án ngừng bắn và nhấn mạnh rằng cần một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Phản hồi của Iran gồm 10 điều khoản, trong đó có yêu cầu chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tiến hành tái thiết.