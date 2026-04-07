Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn

Thứ Ba, 10:53, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng phá hủy Iran là “ảo tưởng” và “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục đáp trả Mỹ. Tuyên bố này được truyền thông nhà nước Iran đăng tải hôm 7/4.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc IRGC, tuyên bố các phát ngôn “kiêu ngạo và mang tính đe dọa vô căn cứ” từ phía tổng thống Mỹ phản ánh tình thế bế tắc, chủ yếu để biện minh cho những thất bại liên tiếp của quân đội Mỹ. Theo ông, những tuyên bố này sẽ không làm Iran chùn bước.

iran phan ung voi loi de doa cua ong trump, canh bao dap tra quy mo lon hinh anh 1
Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của quân đội Iran. Ảnh: WANA

Ông nhấn mạnh: “Nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu phi dân sự tiếp diễn, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và trên quy mô lớn hơn nhiều”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện, cầu và cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược toàn cầu. Trong cuộc họp báo hôm 6/4, ông Trump cho rằng Iran có thể bị “loại bỏ” chỉ trong một đêm và không loại trừ khả năng kịch bản này xảy ra ngay trong ngày hôm sau. Ông cũng từng đặt thời hạn đến 20h tối 7/4 (giờ miền Đông Mỹ) để Iran đạt được một thỏa thuận.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mỹ cáo buộc lực lượng liên kết Iran tấn công các nhà ngoại giao tại Iraq
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/4 cho biết các nhóm dân quân liên kết với Iran đã nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Iraq trong hai vụ tấn công đêm 5/4, giữa bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn diễn ra.

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột
VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Iran hôm 5/4 tuyên bố rằng eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ chiến lược – sẽ chỉ được “mở lại” khi nước này được bồi thường đầy đủ các thiệt hại tài chính do xung đột. 

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel
VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

