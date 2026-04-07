Iran phản ứng với lời đe dọa của ông Trump, cảnh báo đáp trả quy mô lớn

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya thuộc IRGC, tuyên bố các phát ngôn “kiêu ngạo và mang tính đe dọa vô căn cứ” từ phía tổng thống Mỹ phản ánh tình thế bế tắc, chủ yếu để biện minh cho những thất bại liên tiếp của quân đội Mỹ. Theo ông, những tuyên bố này sẽ không làm Iran chùn bước.

Ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của quân đội Iran. Ảnh: WANA

Ông nhấn mạnh: “Nếu các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu phi dân sự tiếp diễn, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn và trên quy mô lớn hơn nhiều”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo Mỹ có thể tấn công các nhà máy điện, cầu và cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược toàn cầu. Trong cuộc họp báo hôm 6/4, ông Trump cho rằng Iran có thể bị “loại bỏ” chỉ trong một đêm và không loại trừ khả năng kịch bản này xảy ra ngay trong ngày hôm sau. Ông cũng từng đặt thời hạn đến 20h tối 7/4 (giờ miền Đông Mỹ) để Iran đạt được một thỏa thuận.