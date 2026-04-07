Iran chuyển đề xuất ngừng bắn 10 điểm cho Mỹ qua trung gian Pakistan

Thứ Ba, 10:09, 07/04/2026
VOV.VN - Iran ngày 6/4 tuyên bố mong muốn chấm dứt lâu dài cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ sức ép yêu cầu mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran có thể “bị xóa sổ” nếu không đáp ứng thời hạn đạt được thỏa thuận trước tối 7/4 (theo giờ Mỹ).

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, Iran đã phản hồi đề xuất từ phía Mỹ được chuyển qua trung gian Pakistan, theo đó Tehran từ chối phương án ngừng bắn và nhấn mạnh rằng cần một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

Phản hồi của Iran gồm 10 điều khoản, trong đó có yêu cầu chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tiến hành tái thiết. Theo một nguồn tin nắm rõ đề xuất, khuôn khổ do Pakistan làm trung gian nhằm chấm dứt chiến tranh bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp đó là các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình toàn diện, dự kiến hoàn tất trong vòng 15 - 20 ngày.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Donald Trump, người từng đe dọa sẽ “giáng địa ngục” xuống Tehran nếu nước này không đạt được thỏa thuận trước 20h tối 7/4 (giờ Mỹ) nhằm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới, đã bác bỏ phản hồi của Iran và khẳng định đây là “hạn chót cuối cùng”.

Tại một cuộc họp báo, ông Trump tuyên bố Iran có thể “bị xóa sổ chỉ trong một đêm” và “đêm đó có thể là đêm mai”, ám chỉ tối 7/4. Ông cũng khẳng định sẽ phá hủy các nhà máy điện và các cây cầu của Iran, đồng thời bác bỏ lo ngại rằng các hành động như vậy có thể bị coi là tội ác chiến tranh hoặc làm gia tăng phản ứng tiêu cực từ 93 triệu người dân Iran.

Ông Trump nhấn mạnh rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran, “mọi cây cầu tại Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn” trước nửa đêm (theo giờ Mỹ) và “tất cả các nhà máy điện của Iran sẽ bị vô hiệu hóa, bốc cháy, phát nổ cũng như không bao giờ có thể sử dụng trở lại".

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Mỹ có thể đã mất 10 máy bay trong chiến dịch giải cứu phi công F-15 ở Iran

“Điểm nghẽn” buộc Mỹ phải thúc đẩy đàm phán với Iran

Tổn thất của Iran khi ngăn chặn Mỹ giải cứu phi công F-15

