Trung Quốc lần đầu tiên trợ cấp lãi suất cho vay mua nhà

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân (PBOC) và Tổng cục Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc hôm qua (29/9) đã phối hợp ban hành thông báo cho biết, từ ngày 1/10, các khoản vay mua nhà lần đầu đủ điều kiện sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất.

Theo thông báo, chính sách này dự kiến áp dụng trong thời hạn 1 năm. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan tài chính trung ương Trung Quốc trợ cấp lãi suất cho các khoản vay mua nhà thương mại của cá nhân.

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: IC

Trong phần giải thích chính sách, ông Vương Lôi, phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, cho biết: “Chính sách này tập trung vào nhu cầu nhà ở thiết yếu của người mua nhà lần đầu, nhằm giúp các hộ gia đình có thu nhập không cao giảm bớt gánh nặng trả góp hàng tháng. Thông qua việc sử dụng các công cụ chính sách tài khóa, nhà nước hướng tới mục tiêu ổn định thị trường bất động sản và giảm chi phí mua nhà, giúp cắt giảm chi phí và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhóm đối tượng trọng điểm có nhu cầu nhà ở thiết yếu, như lao động nhập cư và các ‘cư dân mới’ tại đô thị, sinh viên mới tốt nghiệp và các gia đình làm công ăn lương tại thành phố, từ đó tạo điều kiện cho nhiều người hơn có thể sở hữu nhà ở.”

Cùng ngày, PBOC cũng thông báo điều chỉnh một số công cụ chính sách tiền tệ, bao gồm việc cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất cho vay bổ sung có thế chấp (PSL), với lãi suất kỳ hạn một năm giảm từ 1,75% xuống còn 1,5%. PSL là nguồn vốn trung và dài hạn do ngân hàng trung ương cấp cho các ngân hàng chính sách, chủ yếu nhằm hỗ trợ các dự án hạ tầng và nhà ở.

PBOC cũng tăng hạn mức tái cấp vốn cho đổi mới khoa học công nghệ và nâng cấp công nghệ thêm 200 tỷ nhân dân tệ (29,84 tỷ USD), lên 1.400 tỷ nhân dân tệ. Hạn mức tái cấp vốn dành cho lĩnh vực nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ cũng tăng thêm 500 tỷ nhân dân tệ, lên 4.850 tỷ nhân dân tệ; trong khi hạn mức tái cấp vốn dành cho doanh nghiệp tư nhân tăng thêm 300 tỷ nhân dân tệ, lên 1.300 tỷ nhân dân tệ.

Các biện pháp này phù hợp với những chỉ đạo chính sách được đưa ra một ngày trước đó tại cuộc họp thường vụ Quốc vụ viện nhằm giải quyết các thách thức kinh tế hiện nay của Trung Quốc.

Chủ trì cuộc họp hôm 28/9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp điều tiết vĩ mô ngược chu kỳ để ứng phó với các vấn đề kinh tế hiện nay, bao gồm việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng, cũng như “triển khai một loạt chính sách bổ sung thiết thực, hiệu quả”, nghiên cứu các biện pháp ổn định thị trường bất động sản, thúc đẩy việc làm và tăng thu nhập.

Khác với trọng tâm trước đây là “thực hiện tốt các chính sách hiện hành”, cuộc họp lần này đã kêu gọi rõ ràng việc đưa ra “một loạt chính sách bổ sung thiết thực, hiệu quả”. Theo nhận định, đây là “tín hiệu mạnh mẽ nhất” cho đến nay, cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tập trung giải quyết tình trạng chững lại của nền kinh tế với mức độ cấp bách cao hơn.

Giới quan sát thị trường dự báo, các biện pháp hỗ trợ chính sách bổ sung nhằm kích thích nhu cầu nội địa và đầu tư có thể sẽ sớm được triển khai trong những tuần tới, nhằm giúp Trung Quốc đạt được các mục tiêu kinh tế đề ra hồi đầu năm.