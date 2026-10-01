Trung Quốc tìm động lực tăng trưởng mới từ AI, tiêu dùng và kinh tế xanh

Ngày 30/9, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố “Báo cáo Phát triển Trung Quốc 2026”, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc năm 2025, đồng thời tổng kết các kết quả trong giai đoạn thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, từ năm 2021 đến 2025.

Báo cáo phát triển Trung Quốc năm 2026 được công bố tại Bắc Kinh ngày 30/9. Ảnh: Chinanews

Việc công bố báo cáo diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc từng bước triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, giai đoạn 2026-2030. Theo báo cáo, trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục biến động, cạnh tranh công nghệ gia tăng và môi trường bên ngoài có nhiều thay đổi, Trung Quốc cần đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Báo cáo nhấn mạnh, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới sẽ là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, mở rộng nhu cầu trong nước, nhất là tiêu dùng dịch vụ, được xác định là một trong những hướng đi nhằm phát huy vai trò của thị trường nội địa.

Các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa - du lịch, thể thao, dịch vụ cho người cao tuổi và dịch vụ số được đánh giá còn nhiều tiềm năng. Cùng với sự gia tăng thu nhập và thay đổi nhu cầu của người dân, Trung Quốc kỳ vọng các lĩnh vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao sẽ trở thành những điểm tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Báo cáo cũng dành nội dung đáng kể cho tác động của trí tuệ nhân tạo. Theo đó, AI được xem là công cụ quan trọng thúc đẩy đổi mới khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động và hỗ trợ chuyển đổi, nâng cấp các ngành sản xuất truyền thống.

Việc ứng dụng AI dự kiến tiếp tục được mở rộng trong các lĩnh vực sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, giao thông, quản trị đô thị và dịch vụ công. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng cùng với phát triển công nghệ, Trung Quốc cần hoàn thiện cơ chế quản lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng các tiêu chuẩn, quy tắc quản trị phù hợp.

Đối với thị trường vốn, báo cáo đề xuất tiếp tục cải cách các thể chế nền tảng, nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết và tăng cường vai trò của thị trường vốn trong hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển chất lượng cao.

Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, Trung Quốc đặt trọng tâm vào nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu phát điện, thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Báo cáo nhận định, quá trình chuyển đổi năng lượng vừa phục vụ mục tiêu giảm phát thải carbon, vừa có thể tạo thêm ngành nghề, cơ hội đầu tư và động lực tăng trưởng mới.

Báo cáo cho thấy, Trung Quốc đang hướng tới một mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát huy sức mạnh của thị trường nội địa, nhằm duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.