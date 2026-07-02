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Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Qatar chưa đạt đột phá đáng kể

Thứ Năm, 08:56, 02/07/2026
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VOV.VN - Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) đã khép lại với việc hai bên thống nhất một số cơ chế kỹ thuật để triển khai thỏa thuận sơ bộ, song chưa đạt bước đột phá về các vấn đề cốt lõi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/7 thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại thủ đô Doha của Qatar về việc triển khai thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước đã kết thúc. Theo phía Iran, các bên đã đạt được một số thống nhất liên quan đến việc thực thi các cam kết, song chưa ghi nhận đột phá đáng kể hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

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Một phụ nữ cầm quốc kỳ Iran trên một con phố ở Tehran, Iran ngày 10/6/2026. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các bên nhất trí thiết lập một kênh liên lạc từ ngày 2/7 nhằm báo cáo và ghi nhận các vi phạm trong quá trình thực thi thỏa thuận. Ngoài ra, các bên cũng thống nhất giải ngân một phần trong khoản tài sản bị đóng băng trị giá 6 tỷ USD của Iran để Tehran mua lương thực thiết yếu.

Theo các nguồn tin, nội dung đàm phán lần này chủ yếu tập trung vào bảo đảm hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và cơ chế giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, thay vì chương trình hạt nhân - vấn đề cốt lõi trong quan hệ giữa Washington và Tehran.

Phía Mỹ cho biết các nhà đàm phán đã dành hai ngày làm việc để xử lý những nội dung kỹ thuật liên quan đến thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6. Hai bên không gặp trực tiếp mà trao đổi thông qua các nước trung gian là Qatar và Pakistan.

Phát biểu tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán, cho rằng các cuộc họp diễn ra rất tích cực và quá trình phi hạt nhân hóa Iran đang tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết chương trình hạt nhân Iran thực tế chưa được đưa ra thảo luận trong vòng đàm phán lần này do đây chỉ là các cuộc làm việc mang tính kỹ thuật. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng xác nhận vấn đề hạt nhân sẽ được đưa ra trong các vòng đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận các cuộc đàm phán đã kết thúc nhưng không cho biết hai bên có thu hẹp được các bất đồng hay không. Hiện Washington và Tehran cũng chưa công bố thời điểm tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Theo các nguồn tin Arab, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có mặt tại Doha từ ngày 30/6 và đã gặp Thủ tướng cùng các quan chức cấp cao Qatar để chuẩn bị cho tiến trình thương lượng, nhưng không trực tiếp tham gia các phiên đàm phán.

Đây là cuộc tiếp xúc đáng chú ý đầu tiên giữa các quan chức Mỹ và Iran kể từ các cuộc thảo luận cấp cao và kỹ thuật tại Burgenstock (Thụy Sĩ) vào cuối tháng trước. Đối thoại diễn ra trong bối cảnh hai bên vẫn liên tục đưa ra các tuyên bố trái chiều về việc thực thi các điều khoản trong bản ghi nhớ sơ bộ ký ngày 17/6, trong khi trên thực địa vẫn xảy ra nhiều vụ đối đầu và cáo buộc lẫn nhau vi phạm cam kết. Điều này tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hai nước có thể triển khai thành công thỏa thuận và tiến tới một giải pháp chính thức theo lộ trình đàm phán đã đề ra.

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Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran: Khoảng lặng trước một chu kỳ bất ổn mới?

VOV.VN - Một giai đoạn của cuộc xung đột Mỹ-Iran đã khép lại, song điều đó không đồng nghĩa hòa bình lâu dài được thiết lập. Iran vẫn có thể duy trì lợi thế cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 nhưng cán cân quyền lực nhiều khả năng sẽ thay đổi sau thời điểm này, làm gia tăng nguy cơ đối đầu tái diễn.

Bá Thi, Quang Trung/VOV
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