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Tổng thống Mỹ Trump: Đàm phán hạt nhân với Iran đang tiến triển tích cực

Thứ Tư, 22:10, 01/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Iran, đồng thời bác bỏ những lo ngại rằng Washington đang cân nhắc nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, ông Trump được hỏi về thông tin do The Wall Street Journal đăng tải, cho rằng ông đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine để xem xét các lựa chọn đối với Iran, trong đó có khả năng nối lại các cuộc tấn công toàn diện nhằm “hoàn tất nhiệm vụ”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới trước khi lên chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Không lực Một mới - chiếc máy bay hạng sang do Chính phủ Qatar trao tặng - tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland (Mỹ), ngày 1/7/2026. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi liệu cuộc họp này có phản ánh sự không hài lòng của Mỹ đối với việc Iran thực hiện bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên hay không, Tổng thống Trump đáp: “Tôi nghĩ họ đã tiến được một chặng đường dài. Chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào Iran tuần trước và giờ tôi nghĩ mọi việc đang ổn”.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ vẫn là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đang diễn ra thuận lợi. “Tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn biến tốt. Hai bên đã có những cuộc gặp rất tích cực và chúng ta sẽ chờ xem kết quả”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Trump, những tiến triển trong đàm phán cũng đang tạo tác động tích cực tới thị trường tài chính và giá năng lượng toàn cầu. Ông cho biết thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập các mức kỷ lục mới, trong khi giá dầu đã giảm xuống còn khoảng 68 USD/thùng, thấp hơn thời điểm Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2. Giá bán lẻ nhiên liệu tại Mỹ cũng đang giảm nhanh.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Iran tiếp tục từ chối đàm phán trực tiếp với phái đoàn Mỹ trong các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân đang diễn ra tại Doha (Qatar).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang có mặt tại Doha. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ hiện chỉ trao đổi với phía Iran thông qua các nhà trung gian của Qatar, thay vì tiếp xúc trực tiếp.

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Mỹ và đồng minh mở đường né Hormuz, Iran phản công giữ lợi thế sống còn

VOV.VN - Việc Mỹ và các đồng minh thúc đẩy các tuyến vận tải mới nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz đã thách thức lợi thế chiến lược lâu nay của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách gia tăng sức ép trên biển với mục tiêu duy trì ảnh hưởng tại một trong những "yết hầu" năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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