Nóng thế giới ngày 2/7: Mỹ - Iran chưa thể nối lại đàm phán, Israel dọa tấn công

Iran quyết không từ bỏ chủ quyền với eo biển Hormuz: Chủ tịch Quốc hội Iran, kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 1/7 bày tỏ quan điểm cứng rắn trong cuộc đối đầu quân sự và ngoại giao với Mỹ. Cùng lúc, Iran tuyên bố không tiến hành các cuộc gặp trực tiếp với phái đoàn cấp cao của Mỹ tại Qatar. Hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cũng như khuôn khổ đàm phán ban đầu, trong đó nổi bật là vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Iran quyết không từ bỏ chủ quyền với eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Phái đoàn Mỹ gồm ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên Steve Witkoff đã đến Qatar ngày 30/6 để tham gia các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng mô tả là “cấp cao”. Chuyến thăm diễn ra sau những ngày cuối tuần căng thẳng ở vịnh Ba Tư liên quan đến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Tuy nhiên, cả Iran và Qatar đều cho biết các cuộc trao đổi sẽ được tiến hành thông qua trung gian thay vì đối thoại trực tiếp giữa hai bên.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn còn cách biệt đáng kể về các nội dung cốt lõi của khuôn khổ thỏa thuận ban đầu, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã xem xét khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm gây sức ép với Iran.

Israel lại đe dọa sẽ phát động tấn công quân sự chống Iran nhằm ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh 14 ngày 30/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu cần thiết, nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không thể có được vũ khí hạt nhân.

Đe dọa của Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh chính giới nước này nhiều lần công khai bày tỏ không hài lòng với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với Tehran, nhằm khép lại cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran. Nhiều lãnh đạo chính trị và an ninh tại Israel khẳng định, Tel Aviv vẫn chưa đạt được mục tiêu chiến sự với Tehran.

Nga có thể sắp mở đợt tấn công mới vào miền Bắc Ukraine: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TSN của Ukraine được phát sóng hôm 30/6, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, lực lượng nước này đang chuẩn bị cho khả năng Nga mở một đợt tấn công mới từ hướng Bắc.

Một tòa chung cư tại thị trấn Kramatorsk, vùng Donetsk, Ukraine trúng tên lửa của Nga ngày 30/6 (Ảnh: Reuters)

Ông Oleksandr Syrskyi cũng nhận định khả năng một cuộc tấn công xuất phát từ Belarus là không cao, bất chấp việc Ukraine trong nhiều tuần qua cáo buộc Moscow đang tìm cách gây sức ép buộc đồng minh này đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột.

“Kịch bản có khả năng xảy ra nhất và điều này được xác nhận từ nhiều nguồn dữ liệu, là Nga có thể tiến hành hoạt động tấn công ở phía Bắc từ lãnh thổ Nga, cụ thể là từ vùng Bryansk. Đây rõ ràng là một khả năng thực tế và chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống đó”, ông Syrskyi nói.

Phía Ukraine cho rằng, mục tiêu của chiến dịch này sẽ không phải là tiến đánh Kiev như lực lượng Nga từng thực hiện sau khi phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022. Thay vào đó, Nga có thể tìm cách kiểm soát một phần lãnh thổ thuộc tỉnh Chernihiv của Ukraine, đồng thời buộc Kiev phải điều động lực lượng từ các khu vực khác trên tiền tuyến trải dài hơn 1.200 km.

EU có thể cho phép Ukraine sản xuất tên lửa hành trình SCALP: SCALP EG (tên gọi khác là Storm Shadow) là loại tên lửa hành trình không đối đất tầm xa tàng hình siêu hạng, do liên doanh Anh - Pháp chế tạo. Tên lửa này sở hữu sức công phá đặc biệt lớn, hệ dẫn đường tinh vi và khả năng bay bám địa hình ở tầm thấp nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Trong một phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, Kiev đang đạt được “những tiến triển” trong đàm phán với Pháp về việc cấp phép sản xuất các loại vũ khí tầm xa, trong đó có SCALP. Các cuộc đàm phán được cho là đã đạt được tiến triển; song còn quá sớm để công bố kết quả do quá trình này liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, việc thiết lập dây chuyền sản xuất và nhiều thủ tục hành chính phức tạp khác.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất các loại vũ khí do phương Tây phát triển, trong đó có hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee hầu tòa (Ảnh Yonhap News)

Phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kháng cáo: Ngày 1/7, bà Kim Keon Hee, phu nhân của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã quyết định trình đơn kháng án đối với phán quyết do Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đưa ra hôm 26/6 cáo buộc bà “lạm dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính”. Trong đơn kháng án trình lên tòa cấp cao, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee chỉ trích Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định sai sự thật và có nhiều sai lầm liên quan đến các vấn đề pháp lý tại phiên xét xử sơ thẩm, đồng thời cho rằng hình phạt mà tòa đưa ra là quá nặng. Đây được coi là lý do chính để bà Kim Keon Hee quyết định không chấp nhận hình phạt của Tòa sơ thẩm. Trước đó, vào hôm 26/6 vừa qua, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã chấp thuận cáo buộc của bên công tố cho rằng cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã nhiều lần nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng… tương đương khoảng 200.000 USD trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 2/2023. Đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cao cấp hoặc có điều kiện thuận lợi để thực hiện trót lọt các dự án lớn của doanh nghiệp.

Nhật Bản vừa hứng chịu một trận động đất có độ lớn 5,1 vào sáng 1/7, làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 8h40 sáng (theo giờ địa phương), kéo dài khoảng 10 giây, với tâm chấn nằm ở vùng đồng bằng phía Bắc tỉnh Miyazaki, ở độ sâu 10 km, làm rung chuyển hàng loạt các tỉnh ở vùng Kyushu, như Miyazaki, Kumamoto, Oita, Kagoshima, Nagasaki, Fukuoka… Mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần sau sự cố này, nhưng Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện.

2 đoạn đứt gãy dưới biển có thể gây động đất lớn và sóng thần cũng vừa được các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện. Các đứt gãy này đều đang hoạt động mới. Nếu các đứt gãy hoạt động này dịch chuyển, có thể sẽ xảy ra động đất có độ lớn lên tới hơn 7 và có thể gây ra sóng thần. Theo kết quả khảo sát do một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia Nhật Bản (AIST) vừa công bố, các đứt gãy đáy biển đang hoạt động đã được xác định tại hai địa điểm mới ở biển nội địa Seto - khu vực nằm giáp ranh giữa tỉnh Ehime và Kagawa. Đây là vùng biển vốn có địa hình phức tạp, nằm giữa các đảo lớn là Honshu, Shikoku và Kyushu.

Khu vực tiến hành khảo sát được xác nhận là một “vùng trống” - nơi chưa từng khảo sát các đứt gãy hoạt động trước đây, và những phát hiện mới nhất này được kỳ vọng sẽ giúp các nhà khoa học đánh giá chính xác những rủi ro động đất ở biển nội địa Seto có thể xảy ra trong tương lai.

Người dân Mỹ sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong những ngày tới (Ảnh: Reuters)

Bộ Năng lượng Mỹ vừa ban bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống điện do nắng nóng: Cảnh báo được đưa ra với PJM Interconnection - hệ thống điện lớn nhất nước này khi đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều bang, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt và làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng cung - cầu điện trong những ngày cao điểm.

Lệnh khẩn cấp được áp dụng đối với hệ thống điện PJM Interconnection, đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất Bắc Mỹ, cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người dân tại 13 bang và thủ đô Washington D.C. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự báo nhiệt độ tại nhiều khu vực sẽ lên tới hoặc vượt 35°C trong những ngày đầu tháng 7, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh và có thể đẩy phụ tải điện lên mức kỷ lục.

Đợt nắng nóng hiện tại đang bao phủ phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ, với nền nhiệt tại nhiều nơi dao động từ 32 đến 38°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 40 - 46°C. Giới chức khí tượng cảnh báo nhiều thành phố lớn như New York, Philadelphia, Washington D.C., Baltimore và Chicago có thể thiết lập các kỷ lục nhiệt độ mới trong tuần lễ Quốc khánh 4/7.