Iran nêu 5 điều kiện then chốt để triển khai thỏa thuận với Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Nhà nước Iran ngày 30/6, ông Ghalibaf nhấn mạnh các Điều 1, 4, 5, 10 và 11 là những điều kiện tiên quyết để thỏa thuận có hiệu lực trên thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA/Reuters

Dưới đây là nội dung của các điều khoản và tiến độ triển khai hiện nay:

Điều 1: Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Mặc dù các chiến dịch quân sự quy mô lớn giữa Mỹ, Israel và Iran đã kết thúc, giao tranh tại Lebanon vẫn tiếp diễn. Iran nhiều lần khẳng định việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi Lebanon là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ. Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi lực lượng Hezbollah bị giải giáp.

Điều 4: Mỹ có nghĩa vụ chấm dứt phong tỏa hải quân, còn Iran sẽ khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz về mức trước xung đột.

Phía Mỹ cho biết đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, song vẫn duy trì sự hiện diện của các tàu hải quân trong khu vực.

Về phía Iran, nước này vẫn yêu cầu tàu thuyền phải xin giấy phép khi đi qua eo biển Hormuz và đã tấn công một số tàu không di chuyển theo tuyến đường do Tehran chỉ định. Tình trạng này khiến lưu lượng tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược chưa thể trở lại mức trước khi xung đột bùng phát.

Điều 5: Iran bảo đảm tàu thuyền được lưu thông miễn phí qua eo biển Hormuz trong 60 ngày

Đến nay, Tehran chưa áp dụng cơ chế thu phí đối với tàu thuyền. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về khả năng áp dụng hình thức “phí tự nguyện” vẫn đang diễn ra. Bản ghi nhớ không loại trừ khả năng Iran thu phí trong tương lai, mà chỉ bảo đảm Tehran sẽ không áp dụng bất kỳ khoản phí nào trong thời gian 60 ngày theo thỏa thuận.

Điều 10: Mỹ cam kết cấp các cơ chế miễn trừ nhằm tạo điều kiện cho Iran xuất khẩu dầu mỏ.

Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành quy chế miễn trừ trong 60 ngày, cho phép Iran khai thác và bán dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và sản phẩm dầu mỏ bằng đồng USD.

Điều 11: Mỹ cam kết mở khóa tài sản bị phong tỏa của Iran

Điều khoản này hiện vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Ông Ghalibaf cho biết 12 tỷ USD trong tổng số 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran sẽ được giải ngân. Tuy nhiên, trước đó các quan chức Mỹ nói rằng Washington sẽ không giải phóng bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào cho đến khi Iran hoàn thành đầy đủ các cam kết của mình.

Khi được hỏi về vấn đề này trong ngày 30/6, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết việc giải ngân số tài sản nói trên chỉ có thể được thực hiện khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận cuối cùng về cơ chế triển khai.