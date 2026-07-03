Nóng thế giới ngày 3/7: Iran tiếp tục khẳng định không đàm phán về tên lửa đạn đạo

Iran tiếp tục tuyên bố không đàm phán với Mỹ về tên lửa đạn đạo: Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran hôm 2/7 khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này là lằn ranh đỏ và không bao giờ nằm trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Iran phóng tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP

Tuyên bố của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Majid Ebn al-Reza nêu rõ vấn đề quốc phòng, tên lửa và năng lực máy bay không người lái, là lằn rành đỏ về an ninh quốc gia của Iran. Đây không phải là những chủ đề có thể đàm phán với Mỹ, bất kể là ở hiện tại hay trong tương lai.

Đàm phán gián tiếp Mỹ - Iran tại Qatar chưa đạt đột phá đáng kể: Vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Mỹ và Iran tại Doha (Qatar) đã khép lại với việc hai bên thống nhất một số cơ chế kỹ thuật để triển khai thỏa thuận sơ bộ, song chưa đạt bước đột phá về các vấn đề cốt lõi, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.

Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/7 thông báo các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại thủ đô Doha của Qatar về việc triển khai thỏa thuận sơ bộ giữa hai nước đã kết thúc. Theo phía Iran, các bên đã đạt được một số thống nhất liên quan đến việc thực thi các cam kết, song chưa ghi nhận đột phá đáng kể hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Phía Mỹ cho biết các nhà đàm phán đã dành hai ngày làm việc để xử lý những nội dung kỹ thuật liên quan đến thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6. Hai bên không gặp trực tiếp mà trao đổi thông qua các nước trung gian là Qatar và Pakistan.

Tổng thống Mỹ Trump: Đàm phán hạt nhân với Iran đang tiến triển tích cực: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Iran, đồng thời bác bỏ những lo ngại rằng Washington đang cân nhắc nối lại chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, ông Trump được hỏi về thông tin do The Wall Street Journal đăng tải, cho rằng ông đã họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine để xem xét các lựa chọn đối với Iran, trong đó có khả năng nối lại các cuộc tấn công toàn diện nhằm “hoàn tất nhiệm vụ”.

Khi được hỏi liệu cuộc họp này có phản ánh sự không hài lòng của Mỹ đối với việc Iran thực hiện bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên hay không, Tổng thống Trump đáp: “Tôi nghĩ họ đã tiến được một chặng đường dài. Chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào Iran tuần trước và giờ tôi nghĩ mọi việc đang ổn”.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ vẫn là bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đang diễn ra thuận lợi. “Tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn biến tốt. Hai bên đã có những cuộc gặp rất tích cực và chúng ta sẽ chờ xem kết quả”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Châu Âu tìm cách chấm dứt sự “phụ thuộc không lành mạnh” của NATO vào Mỹ: Các nước châu Âu thành viên NATO đã bù đắp được gần như toàn bộ khoảng trống năng lực quân sự mà Mỹ để lại trong các kế hoạch phòng thủ của liên minh, ngoại trừ lĩnh vực máy bay ném bom chiến lược.

Theo nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters, NATO dự kiến sẽ công bố kết quả này tại Hội nghị thượng đỉnh của liên minh diễn ra ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 7-8/7. Trước đó, vào tháng 5, Mỹ đã thông báo với các đồng minh về quyết định giảm bớt năng lực quân sự cam kết dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Nga cáo buộc Ukraine tìm cách lôi kéo các đồng minh của Moscow vào xung đột: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine, dưới sự hậu thuẫn của phương Tây, đang tìm cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh thân cận của Nga tham gia cuộc chiến.

Phát biểu trước báo giới ngày 1/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Ukraine không theo đuổi giải pháp hòa bình và đang tiếp tục leo thang xung đột theo định hướng của phương Tây. "Bằng cách đó, chính quyền Kiev đang tìm mọi cách mở rộng xung đột và lôi kéo các đồng minh, các nước láng giềng thân cận của Nga vào cuộc chiến. Đó là điều mà những bên đi theo các quan điểm của NATO mong muốn", bà Zakharova nói.

Ukraine đề nghị EU giải ngân 6,6 tỷ euro để tăng cường viện trợ quân sự: Ukraine đang đề nghị các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phân bổ 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) cho viện trợ quân sự, cho rằng đây là "cơ hội chiến lược" kéo dài từ 6 đến 9 tháng để tạo lợi thế trên chiến trường.

Theo bức thư đề ngày 26/6 của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov mà Reuters tiếp cận, nhu cầu chi cho quốc phòng của nước này trong năm 2025 ước tính khoảng 136 tỷ euro. Trong đó, ngân sách Ukraine chỉ có thể đáp ứng khoảng 53 tỷ euro.

Nga nói Ukraine cần rút quân khỏi Donbass nếu muốn giải quyết xung đột: Ngày 1/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga chỉ đàm phán với những bên có cách tiếp cận trách nhiệm nhằm đạt được một giải pháp công bằng, bền vững cho xung đột Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rút quân khỏi Donbass như một điều kiện quan trọng để thúc đẩy hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1/7, bà Zakharova nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Ukraine cần rút khỏi khu vực Donbass nếu muốn tiến trình giải quyết xung đột được thúc đẩy. Bà đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev từ bỏ các yêu cầu mà phía Nga cho là không thực tế.

Ukraine gia tăng tấn công nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất tên lửa của Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/7 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ufa và một cơ sở công nghiệp quốc phòng tại vùng Penza của Nga, trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng các đòn tấn công tầm xa vào lãnh thổ đối phương.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine tiếp tục triển khai chiến lược tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

"Mỗi ngày, kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine đều được triển khai. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng trước những gì Nga đang thực hiện đối với chúng tôi", ông Zelensky viết.

Nga tấn công quy mô lớn vào Kiev: Thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 2/7 hứng chịu một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga tiến hành. Các vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thành phố trong nhiều giờ, gây thiệt hại tại nhiều khu vực.

Theo ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự thành phố Kiev, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong khi đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết có ít nhất 11 người bị thương. Đợt tấn công sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV, ảnh hưởng tới cả 10 quận của Kiev ở hai bên bờ sông Dnipro.

Nhân viên cứu hộ đang dập lửa tại một địa điểm bị tấn công ở Ukraine. Ảnh: AP

Nga tuyên bố đánh trúng "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích trong đêm nhằm vào những mục tiêu mà Moscow mô tả là "các cơ sở công nghiệp quân sự trọng yếu" tại Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch sử dụng "vũ khí tầm xa có độ chính xác cao" nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở nhiên liệu - năng lượng tại Kiev và vùng Kiev, cùng các sân bay quân sự và hạ tầng quân sự khác ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy và Chernihiv.

Ukraine mở cơ chế để gia tăng mua bán, sản xuất vũ khí với bên ngoài: Ukraine vừa khởi động một “cơ chế minh bạch” cho phép các nước đối tác mua vũ khí, thậm chí có thể tham gia sản xuất mặt hàng này.

Theo các báo cáo mới nhất, Ukraine hiện sở hữu năng lực sản xuất hơn 4 triệu UAV mỗi năm và có thể tăng gấp đôi con số đó nếu có đủ kinh phí. Ngày 1/7, Kiev đã phê duyệt một cơ chế nhà nước để xuất khẩu vũ khí, nhằm mục đích huy động vốn cho ngành công nghiệp quốc phòng, trong năm thứ 5 của cuộc xung đột với Nga. Ukraine đồng thời khẳng định nhu cầu quốc phòng trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Mỹ xử lý thận trọng vấn đề Đài Loan: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi Mỹ tiếp tục hướng tới xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước và xử lý “hết sức thận trọng” các vấn đề liên quan đến Đài Loan.

Phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 30/6, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối muộn ngày 1/7. Ông cho rằng, Mỹ và Trung Quốc cần nỗ lực xây dựng “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”, chuyển hóa những đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước thành các chính sách cụ thể và biện pháp thiết thực.

Đức buộc tội nghi phạm vụ nổ Dòng chảy phương Bắc đồng lõa tội ác chiến tranh: Các công tố viên liên bang Đức hôm 1/7 cho biết một công dân Ukraine có liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) đã bị buộc tội đồng lõa với tội ác chiến tranh, gây gián đoạn dịch vụ công cộng, gây ra vụ nổ và phá hủy các công trình.

Serhii K là tên của nghi phạm vụ nổ Dòng chảy phương Bắc theo quy định về quyền riêng tư của Đức, bị cáo buộc hành động thay mặt các cơ quan chính phủ Ukraine, cùng với các quân nhân khác, để phá hủy các đường ống dẫn khí đốt vào năm 2022.

Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau thảm họa động đất: Chính phủ Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau khi số người thiệt mạng trong trận động đất kép mạnh nhất hơn một thế kỷ qua ở nước này tăng lên 2.295 người.

Hy vọng tìm thấy thêm người sống sót sau trận động đất kép tại Venezuela tiếp tục giảm dần khi nước này bước sang ngày thứ 7 kể từ thảm họa. Trong bối cảnh số người thiệt mạng không ngừng gia tăng, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, nhấn mạnh rằng “đất nước đang đau đớn trước những mất mát to lớn về con người”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, tính đến ngày 2/7, số người thiệt mạng đã tăng lên 2.295 người, hơn 11.000 người bị thương và gần 13.000 người mất nhà cửa. Trong khi đó, Liên hợp quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 người mất tích.