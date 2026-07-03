Iran cảnh báo Mỹ và Israel trước lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

“Chúng tôi cảnh báo các kẻ thù của Iran, đặc biệt là Mỹ và Israel không được có bất kỳ tính toán sai lầm nào và hãy nghĩ đến sự đáp trả khắc nghiệt mà các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ thực hiện trước bất kỳ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào nhằm vào đất nước”, ông Ali Abdollahi, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, tuyên bố trong thông cáo được truyền thông nhà nước đăng tải.

Các lễ rước linh cữu Đại giáo chủ Khamenei sẽ bắt đầu từ ngày 3/7 tại thủ đô Tehran và kết thúc vào ngày 9/7 với lễ an táng tại quê nhà Mashhad của ông. Ảnh: Reuters

Các lễ rước linh cữu Đại giáo chủ Khamenei sẽ bắt đầu từ ngày 3/7 tại thủ đô Tehran và kết thúc vào ngày 9/7 với lễ an táng tại quê nhà Mashhad của ông. Ngoài ra, các nghi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức tại thành phố Qom và Iraq trong khoảng thời gian này.

Người đứng đầu Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cũng cho biết các biện pháp hạn chế tạm thời đối với không phận sẽ được áp dụng tại một số thành phố, bao gồm Tehran và Mashhad.

Theo Đại giáo chủ Hakim Elahi, đại diện của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tại Ấn Độ, ông Mojtaba Khamenei muốn rời nơi ẩn náu để “gặp gỡ người dân”.

Trả lời phỏng vấn India Today hôm 2/7 trước khi lên đường từ New Delhi tới Tehran, ông Elahi cho biết nhiều khả năng ông Mojtaba Khamenei sẽ không xuất hiện tại lễ tang của cha mình, cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, vì giới chức không thể bảo đảm an toàn cho ông.

“Tôi đã ở Iran vào tuần trước và gặp một số người bạn từng gặp ông ấy. Họ nói rằng ông ấy muốn ra ngoài. Ông ấy muốn gặp người dân nhưng lực lượng an ninh không cho phép ông ấy làm vậy”, ông Elahi nói. Theo ông: “Họ nói: “Điều đó quá nguy hiểm và chúng tôi không thể bảo đảm an ninh cho ông ấy”. Tôi nghĩ ông ấy sẽ không xuất hiện”.