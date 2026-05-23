Đàm phán vẫn bế tắc, Iran tiếp tục cáo buộc Mỹ đòi hỏi thái quá

Theo truyền thông nhà nước Iran, trong cuộc điện đàm vừa tiến hành sáng nay với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định bất chấp việc Mỹ lặp tại hành vi bội ước ngoại giao và tấn công quân sự chống Iran, quốc gia Hồi giáo vẫn tham gia đối thoại một cách nghiêm túc và xây dựng. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo chưa thể về đích do Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường mâu thuẫn và theo đuổi những đòi hỏi thái quá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Trong khi đó từ Mỹ, các hãng tin Axios và CBC dẫn một số nguồn giấu tên cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc mở lại chiến dịch tập kích vào Iran, dù quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Cùng lúc, một số nguồn tin khác khẳng định các chiến đấu cơ và máy bay tiếp dầu của cả Mỹ và Israel, được nhìn đấy xuất hiện dày đặc tại sân bay quốc tế Ben Gurion ở miền Trung Israel những ngày qua. Động thái làm dấy lên hoài nghi về khả năng Mỹ và Israel có thể thực sự chuẩn bị cho đòn tấn công mới vào Iran, nhằm buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ và đi đến thỏa thuận.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các đại diện cấp cao của cả Pakistan và Qatar, vừa đồng loạt đến Tehran tối 22/5 để thúc đẩy đàm phán. Trong đó, Pakistan phái cử thêm Tư lệnh quân đội, Thống tướng Asim Munir tới để phối hợp cùng Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi hiện đã có mặt tại Iran từ 3 ngày trước. Thành phần phái đoàn ngoại giao Qatar chưa được tiết lộ, nhưng được cho là để phối hợp đàm phán theo đề nghị của Mỹ.

Cũng về tiến trình này, tờ Thời báo New York dẫn lời 2 quan chức quân sự Israel đưa tin Tel Aviv đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn khỏi các cuộc hòa đàm giữa Washington và Tehran. Theo đó, Israel đã không tham gia vào cả tiến trình thảo luận trước lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran hôm 8/4, cũng như các cuộc thương lượng về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đang diễn ra.

Israel đã cùng Mỹ phát động chiến tranh chống Iran hôm 28/2, chưa đầy một năm sau khi Tel Aviv tiến hành chiến dịch tập kích phủ đầu vào Tehran hồi tháng 6/2025, được biết đến là cuộc chiến 12 ngày đêm đầu tiên giữa Israel và Iran. Trong cả hai cuộc xung đột, Iran đều là bên bị tấn công trước và đều trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran vẫn đang diễn ra.