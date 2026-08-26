Syria và Nga thúc đẩy quan hệ song phương

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Syria và Nga đã thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng của quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường đối thoại chính trị, cũng như hợp tác trong thương mại, kinh tế, nhân đạo và nhiều lĩnh vực khác.

Cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đạt được vào ngày 9/8 vừa qua về việc tái tổ chức căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus - hai căn cứ quân sự của Nga tại Syria.

Hình ảnh minh họa cờ hai quốc gia Nga và Syria. Ảnh: Aljazeera

Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định lập trường của Nga trong việc ủng hộ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Syria, cũng như các nỗ lực tạo điều kiện cho sự ổn định lâu dài và phục hồi sau xung đột.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ khác nhau.