Đảng Cộng hoà kêu gọi siết tài trợ nghiên cứu với thêm nhiều đại học Trung Quốc

Hạ nghị sĩ John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về Trung Quốc, đã đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa thêm 58 trường đại học và 62 phòng thí nghiệm công nghệ của Trung Quốc vào danh sách hạn chế, thường được gọi là danh sách 1286. Các thực thể trong danh sách này bị coi là có nguy cơ liên quan tới chiến lược kết hợp quân sự - dân sự của Trung Quốc hoặc có thể làm gia tăng nguy cơ nghiên cứu do Mỹ tài trợ bị chuyển hướng phục vụ mục đích quân sự.

Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Một trong những cái tên đáng chú ý được đề nghị bổ sung là Đại học Thanh Hoa, một trong những trường hàng đầu của Trung Quốc. Nếu được đưa vào danh sách, các thực thể Mỹ hợp tác với những trường này có thể bị hạn chế nhận tài trợ nghiên cứu từ Bộ Quốc phòng.

Động thái trên tiếp nối xu hướng Washington gia tăng kiểm soát các quan hệ nghiên cứu giữa đại học Mỹ và các tổ chức Trung Quốc. Trước đó, Lầu Năm Góc đã yêu cầu 30 trường đại học Mỹ rà soát quan hệ học thuật, tài chính và nghiên cứu với các đối tác nước ngoài bị coi là có rủi ro, phần lớn là các cơ sở của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã cập nhật danh sách hơn 130 đại học và viện nghiên cứu nước ngoài bị cho là có hoạt động làm tăng nguy cơ thất thoát kết quả nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ.