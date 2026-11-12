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Đảng Dân chủ Mỹ giành chiến thắng lịch sử tại Mississippi

Thứ Năm, 11:23, 12/11/2026
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VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ tiếp tục củng cố thế đa số tại Thượng viện sau khi ứng cử viên Scott Colom đánh bại Thượng nghị sĩ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Cindy Hyde-Smith tại bang Mississippi ngày 11/11.

Đây là lần đầu tiên bang miền Nam này bầu được một thượng nghị sĩ da màu kể từ thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến Mỹ. Cuộc đua Thượng viện tại Mississippi diễn ra đặc biệt gay cấn, khi hai ứng cử viên liên tục bám đuổi nhau trong quá trình kiểm phiếu. Sau đêm bầu cử 3/11, ông Colom chỉ dẫn trước đối thủ đúng 43 phiếu, khiến kết quả chưa thể được xác định trong hơn một tuần.

Dang dan chu my gianh chien thang lich su tai mississippi hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Cục diện chỉ dần ngã ngũ khi các địa phương hoàn tất kiểm đếm hàng nghìn phiếu tạm thời cần xác minh điều kiện hợp lệ. Đáng chú ý, tại hạt Hinds, một thành trì của đảng Dân chủ, hơn 800 phiếu loại này được chấp nhận kiểm đếm, góp phần giúp ông Colom gia tăng cách biệt. Đến ngày 11/11, ứng cử viên Dân chủ dẫn trước khoảng 4.600 phiếu, tương đương 0,5 điểm phần trăm, trong tổng số hơn 960.000 phiếu đã được kiểm đếm.

Chiến thắng của ông Colom được xem là bất ngờ lớn tại Mississippi, nơi Tổng thống Donald Trump từng thắng với cách biệt gần 23 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong chiến dịch tranh cử, ông Colom tập trung khai thác sự bất mãn của cử tri về chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá thực phẩm tăng cao. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã trực tiếp tới Mississippi vận động cho bà Hyde-Smith trong những ngày cuối chiến dịch.

Kết quả này giúp đảng Dân chủ nâng số ghế tại Thượng viện lên 55, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa, trong khi cuộc đua tại Alaska chưa ngã ngũ. Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội được dự báo sẽ gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

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Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 8/11 tiếp tục chỉ trích kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ đã khiến nước Mỹ thụt lùi nghiêm trọng, đồng thời đặt nghi vấn về tính đáng tin cậy của kết quả kiểm phiếu tại một số bang, trong bối cảnh đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Quang Trung/VOV-Washington
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