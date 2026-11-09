Tổng thống Trump chỉ trích kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/11, Tổng thống Donald Trump cho rằng kết quả bầu cử đã khiến nước Mỹ thụt lùi một bước dài trong lịch sử. Ông cũng liên hệ chiến thắng của đảng Dân chủ với việc thị trường chứng khoán Mỹ mất khoảng 3.000 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một phiên giao dịch, đồng thời khẳng định nước Mỹ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Trước đó, trong ngày 7/11, Tổng thống Trump liên tục chia sẻ các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social đặt câu hỏi về số phiếu mà đảng Dân chủ giành được trên toàn quốc, đặc biệt tại bang Texas. Ông đăng lại những thông tin nghi ngờ kết quả cuộc đua thống đốc bang, đồng thời chia sẻ cáo buộc về sự chuyển dịch bất thường số phiếu theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ trong 59 cuộc đua vào Thượng viện và chức thống đốc.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Một số bài đăng được ông Trump chia sẻ kêu gọi kiểm tra lại phiếu bầu, tiến hành kiểm đếm thủ công và đối chiếu với hồ sơ tại các điểm bỏ phiếu. Đáng chú ý, động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries ngày 8/11 cho biết ông chưa trao đổi với Tổng thống Trump kể từ sau cuộc bầu cử. Trả lời đài ABC, ông Jeffries khẳng định chiến thắng của đảng Dân chủ phản ánh mong muốn của cử tri về một Quốc hội độc lập hơn với Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh các ưu tiên như giảm chi phí sinh hoạt, chấm dứt chiến tranh với Iran, đảo ngược chính sách thuế quan và khôi phục quyền lợi trong chương trình Medicaid.