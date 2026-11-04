Bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2026 ghi nhận nhiều cột mốc lịch sử

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào nửa sau nhiệm kỳ thứ hai, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chuẩn bị đón nhận một thế hệ nhà lập pháp mới với thành phần đa dạng hơn, cả ở cấp bang và cấp liên bang.

Nữ thống đốc người da màu đầu tiên của Mỹ

Bà Keisha Lance Bottoms được dự báo sẽ trở thành nữ thống đốc người da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ, đồng thời là người phụ nữ và người da màu đầu tiên giữ cương vị thống đốc bang Georgia.

Bà Keisha Lance Bottoms vận động tranh cử. Ảnh: AP

Bà Bottoms từng giữ chức Thị trưởng Atlanta từ năm 2018 đến năm 2022 và là một trong những phụ nữ được Tổng thống Joe Biden cân nhắc lựa chọn làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020. Sau đó, bà tham gia chính quyền của ông Biden.

Trong cuộc đua vào vị trí thống đốc, bà Bottoms đã đánh bại ông Rick Jackson, ứng viên nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Chương trình tranh cử của bà tập trung vào ba nội dung chính: mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế Medicaid, giảm thuế cho chủ sở hữu nhà và tăng ngân sách giáo dục.

Thượng nghị sĩ nam công khai đồng tính đầu tiên

Ông Chris Pappas được dự báo sẽ trở thành nam thượng nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử Mỹ sau chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang New Hampshire.

Kết quả này giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng tại bang mà trước đó đảng Cộng hòa từng xem là một trong những cơ hội thuận lợi nhất để giành quyền kiểm soát. Ông Pappas hiện là hạ nghị sĩ đã có bốn nhiệm kỳ tại Hạ viện, đại diện cho khu vực đông nam bang New Hampshire.

Thống đốc người da màu đầu tiên của bang Florida

Ông Byron Donalds được dự báo sẽ trở thành thống đốc người da màu đầu tiên của bang Florida.

Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào các vấn đề cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại bang vốn có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa. Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc đua, ông Donalds đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông Trump.

Ông Byron Donalds. Ảnh: AP

Sau khi ông Donalds nhậm chức, Mỹ sẽ có tổng cộng ba thống đốc là người da màu, với những quan điểm chính trị khác biệt. Hai người còn lại là Thống đốc bang Maryland Wes Moore, thuộc đảng Dân chủ - được dự báo sẽ tái đắc cử, cùng bà Keisha Lance Bottoms tại bang Georgia.

Nữ thượng nghị sĩ đầu tiên được bầu tại Nam Carolina

Bà Annie Andrews được dự báo sẽ trở thành nữ thượng nghị sĩ đầu tiên được cử tri bầu tại bang Nam Carolina, sau khi đánh bại thượng nghị sĩ Darline Graham, người trước đó được bổ nhiệm vào vị trí này.

Chiến thắng của bà Andrews giúp đảng Dân chủ giành lại chiếc ghế mà đảng Cộng hòa đã nắm giữ trong gần ba thập kỷ. Bà Andrews định hình hình ảnh một ứng viên ôn hòa, có quan điểm độc lập và tập trung vào những vấn đề thiết thực như chi phí sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và chống tham nhũng.

Thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của Texas

Bà Gina Hinojosa được dự báo sẽ trở thành thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên của bang Texas sau khi đánh bại Thống đốc đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Greg Abbott, người đã giữ cương vị này gần 12 năm.

Bà Gina Hinojosa. Ảnh: KUT

Trong suốt chiến dịch tranh cử, hai ứng viên đã có nhiều bất đồng về các vấn đề văn hóa, trong đó có vấn đề phá thai.

Bà Hinojosa, 52 tuổi, là luật sư và nhà lập pháp cấp bang. Nếu nhậm chức, bà sẽ trở thành thống đốc thuộc đảng Dân chủ đầu tiên của Texas kể từ thời bà Ann Richards năm 1990, đồng thời là người phụ nữ thứ ba đảm nhiệm vị trí này.

Nữ nghị sĩ Quốc hội người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Colorado

Bà Melat Kiros được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ Quốc hội người Mỹ gốc Phi đầu tiên đại diện cho bang Colorado sau chiến thắng tại khu vực bầu cử quốc hội số 1 của bang.

Ở tuổi 29, bà Kiros là luật sư theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Chiến thắng này cũng đưa bà gia nhập nhóm nghị sĩ thuộc thế hệ Z (Gen Z) tại Quốc hội, trở thành một trong những thành viên trẻ tuổi nhất của Hạ viện Mỹ.

Nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của bang New Jersey

Ông Adam Hamawy được dự báo sẽ trở thành nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên đại diện cho bang New Jersey tại Quốc hội sau khi giành chiến thắng ở khu vực bầu cử số 12.

Ông Hamawy là bác sĩ phẫu thuật chiến trường từng phục vụ trong quân đội Mỹ và đã nghỉ hưu. Ông cũng là người thường xuyên chỉ trích các chính sách của Israel, đồng thời thuộc cánh tiến bộ trong đảng Dân chủ.

Về chính sách, ông ủng hộ chương trình Medicare for All (chăm sóc y tế cho tất cả mọi người), xóa nợ y tế và nợ vay sinh viên.

Nữ nghị sĩ Quốc hội người Mỹ bản địa đầu tiên của New York

Bà Claire Valdez được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ Quốc hội người Mỹ bản địa đầu tiên đại diện cho bang New York sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 7.

Bà Claire Valdez. Ảnh: Bloomberg

Trước đó, bà từng có một nhiệm kỳ tại cơ quan lập pháp bang. Chiến thắng của bà tiếp tục đánh dấu bước tiến của cánh tiến bộ trong đảng Dân chủ, lực lượng đang gia tăng ảnh hưởng, một phần nhờ sự ủng hộ của ông Zohran Mamdani, nhân vật có ảnh hưởng tại thành phố New York và là người tích cực vận động ủng hộ bà Valdez.

Nghị sĩ Quốc hội công khai đồng tính đầu tiên của Michigan

Ông Jeremy Moss được dự báo sẽ trở thành nghị sĩ Quốc hội công khai đồng tính đầu tiên đại diện cho bang Michigan sau chiến thắng tại khu vực bầu cử quốc hội số 11.

Trước khi đắc cử vào Hạ viện, ông Moss từng là thượng nghị sĩ bang. Ông sẽ tiếp quản chiếc ghế do Hạ nghị sĩ Haley Stevens để lại sau khi bà rời vị trí này để tranh cử vào Thượng viện nhưng không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Người phụ nữ đầu tiên đắc cử thống đốc bang Ohio

Bà Amy Acton được dự đoán sẽ trở thành ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí thống đốc bang Ohio kể từ năm 2006, đồng thời là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử bang đảm nhiệm cương vị này.

Trong quá trình vận động tranh cử, bà Acton tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, đề xuất giảm thuế bất động sản cho người có thu nhập trung bình và người cao tuổi tại Ohio. Bà cũng kêu gọi tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu, trừ khi những đơn vị vận hành cam kết tự chi trả chi phí tiện ích.

Người gốc Mỹ Latin đầu tiên đắc cử thống đốc bang California

Ông Xavier Becerra được dự đoán sẽ trở thành người gốc Mỹ Latin đầu tiên được bầu làm thống đốc bang California, qua đó giúp đảng Dân chủ tiếp tục nắm quyền tại tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ.

Ông Becerra từng là nghị sĩ Quốc hội Mỹ, Tổng chưởng lý bang California và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Ông đã vượt qua cuộc bầu cử sơ bộ có sự tham gia của nhiều ứng viên để giành quyền tranh cử chức thống đốc, kế nhiệm ông Gavin Newsom.